國泰注資｜葉劉淑儀：國泰涉重大公眾利益　行會所有人支持決定

政府昨日（6月9日）宣布投資國泰航空，將入股195億元優先股及提供78億元的貸款。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀表示，行會內所有人都支持決定，她指國泰是不能倒的企業，背後涉及重大公眾利益，因此與海洋公園不能相提並論。

葉劉淑儀於商台節目中提到，由於市場敏感，事前政府無向行會披露消息，但每個行會成員都支持決定，因為國泰等同香港的航權。如果國泰經營不下去，香港機場沒有生意，對航空業以至本港經濟打擊非常大，反問「點可能俾佢倒閉？」她又估計，未來本港旅遊業模式會改變，內地不會開放更多城市自由行到香港，未來將以國際旅客為主，因此航空業更見重要。

至於為何是通過土地基金，而不是像注資海洋公園般，要經立法會審議，葉劉指出國泰背後涉及重大公眾利益，不能和海洋公園相提並論，因此以土地基金投資做法無問題；況且政府抗疫已花大量財政儲備，用土地基金則不用再額外撥出公帑。另外，政府今次未有要求國泰不准裁員，葉劉指這是因為要給予空間國泰未來重組，始終公司航線日後可能需要一些調整。

葉劉淑儀又認為，國泰於今次計劃前，並沒有政府股份，完全是私人營運，近年面對廉航冒起，對外又有國營背景資助的航空公司競爭，因此不論是廉價還是高檔路線，經營都非常困難，政府今次是「當幫佢捱過兩年」，待往後經濟好轉。