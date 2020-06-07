港版國安法｜葉劉淑儀：今年六四集會和平　立法後悼念無問題

全國人大會議上月底通過訂立港區國安法，引起本地以至國際社會反彈。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀出席商台節目時提到，相信現時的信心危機只是「短期波動」，而美國即使要制裁香港官員，亦沒大影響，因為特區主要官員在美國沒有太多資產。

今年六四集會未獲發不反對通知書，但大批市民如往年般到維園悼念，警方亦未有執法。（資料圖片）

料不設追溯期

葉劉淑儀指，法例只會針對極少數、犯下指定4項行為的人。她舉例指剛過去的六四悼念活動，縱使警方未有批准，但參與人士和平散去，沒有堵路，警方亦盡量不介入，她指：「悼念死者啫，有咩問題？」

葉劉表示，她擔任保安局局長年代於香港生效的《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，只針對聯合國安理會所列明的恐怖組織，無法取締新型的網上組織，因此港區國安法有其需要。她又相信，港區國安法不會有追溯期，因為根據國際公約條文，刑事罪行都不會有追溯期；而且據屬地原則，會在犯案地審理。

至於立法後叫「港獨」口號會否觸犯法例，葉劉淑儀指，普通法定罪要求很高，控方要證明被告的犯罪意圖及毫無合理疑點等。至於外籍法官的角色，她認為是否適合審案不是從國籍去看，而是從法律知識、經驗去看，反指有部分本地法官，與政黨關係密切，參加聯署、發表政論等。

葉劉淑儀。（資料圖片）

料英國難大量接收港人

全國人大會議通過訂立港區國安法後，引起國際社會反彈，葉劉淑儀認為短期恐慌很正常，但香港有普通法基礎，也是很多國際組織的成員，包括身為世貿組織創會成員，長期影響須視乎香港如何努力鞏固作為國際金融中心的地位，又指沒多少官員擁有美國資產，不去美國對他們也沒太大損失。她認同國安法的細節愈早公布愈好，消除不穩定因素。

就英國有意給予英國國民海外護照（BNO）持有人逗留期限延長至12個月，葉劉淑儀認為，英方是擺姿態為主，難以接收大量港人，外國政客總有自己的利益考慮，寄語港人「唔好咁天真」盡信英國的承諾。

目前香港回歸23年，仍然未有民主選舉，被認為是今日政治矛盾的底因。葉劉質疑，為何美國邀請香港議員到美國時，很多都是功能界別議員：「又唔見佢哋請朱凱廸？」她同意民意認受重要，但認為專業知識也相當重要。「一個議會，得兩個議員識金融，一個（金融服務界）張華峰，一個（會計界）梁繼昌，對於一個國際金融中心，點夠？」