港台顧委會工作小組首開會　陳建強：應多製作節目正面解釋國安法

香港電台顧問委員會今早（10日）召開首次會議，顧委會主席陳建強在會後見記者時表現，會面氣氛良好，主要討論節目的編輯方針、質素及標準等。顧委會會上提出港台節目應恪守約章，並應製作節目上推動「一國兩制」，培養國民身份認同，強調港台作為公共廣播機構，責無旁貸。 對於《港版國安法》即將實施，陳建強認為，港台應製作更多節目，向公眾正面解釋國安法的立法原意和條文內容。陳建強否認此建議屬政治施壓，稱相信社會認同需遵守法律，強調顧委會和港台管理層在這方面的看法是不謀而合。

陳建強（左三）。（羅家晴攝）

陳建強指處長在會上道歉

被問及港台節目應向公眾正面解釋「港版國安法」，是否代表不能存反對聲音，陳建強稱當然可以有反對，認為全面節目應有多方面的聲音，但強調必須釐清事實細節。陳建強又指，會上亦有討論港台未來節目必須守法和準確，包涵不同的聲音和釐清事實。

陳建強指，港台管理層在會上承認最近在準確地履行約章方面出問題，處長梁家榮作出道歉，承諾會帶領同事更好地履行約章，並表示會有新做法避免情況再發生。

至於通訊局早前就港台節目分別發出警告及嚴重警告，被問及顧委會有否提出要就《頭條新聞》製作問題作出懲治，陳建強稱處長已保證會有跟進工作。他又指，將在沉澱和整合後再開會，對於會否與港台員工會面，他擔心與員工直接會面屬不遵守約章。