商經局設專責小組檢討港台管治、擬設表現指標機制　預計年底完成

商務及經濟發展局今日宣布，政府將會成立專責小組，檢討香港電台的管治及管理，使港台的公共廣播服務，更全面履行《香港電台約章》。專責小組工作範圍會涉及三個方向，包括檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜；檢視港台報行審計報告各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；以及檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式。商經局指，小組的檢討工作將由年今年中開始，預計年底完成，並會向商經局提交報告。

商務及經濟發展局今日宣布，政府將會成立專責小組，檢討香港電台（港台）的管治及管理。（資料圖片 / 高仲明攝）

檢討工作年中開始 資深首長級公務員領導​

商經局發言人指，港台的管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注，審計署於2018年10月就港台的電視節目收視率和公眾認知率偏低、節目的表現評估、採購調查服務及聘任合約員工／服務提供者等提出多項重要建議，有關建議至今仍未全面落實。而通訊局亦就港台於去年11月20日播出的《左右紅藍綠》和今年2月14日播出的《頭條新聞》，分別向港台發出「嚴重警告」及「警告」，促請港台嚴格遵守《電視通用業務守則－節目標準》。

發言人指，局方認為港台須正視社會各界對其節目以至部門的管治和管理的關注，積極和正面跟進，並作出檢視，以確保全面恪守《約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則，決定成立專責小組檢討。局方指，檢討工作將由今年年中開始，預計年底完成，屆時小組會向商經局提交報告。而廣播處長會全力配合有關工作，專責小組成員不會參與任何港台節目製作或編輯決定。

商經局指，專責小組會由一位資深首長級公務員領導，向局方常任秘書長（通訊及創意產業）負責，成員包括多個政府職系人員。專責小組的工作範圍有三個方向：

（一）檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，以確保其人力和資源調配能夠符合所有適用的政府規則和規例，並有效地按照《約章》第17至20段所列的工作範疇提供服務，並按需要提出改善； （二）檢視港台執行《審計署署長第七十一號報告書》各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；及 （三）檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊局發布的節目標準業務守則。

早前有就建制團隊到港台大樓示威抗議。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港台：會全力配合 一直有跟進審計報告

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，剛才得知商經局將就有關事項作出檢討，港台方面全力作出配合，如需要任何資料亦會盡量提供。她又提到，自審計署2018年對港台中報告內容上，商經局已就有關問題曾向港台作出跟進，現時仍在進行中，故認為有關做法並非不尋常，「我哋不時都會向門作檢討，絕非奇怪事，我哋作為政府門，會盡量配合。」