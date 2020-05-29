商經局成立港台專責小組　梁家榮與顧問委員會開會　未感離職壓力

商務及經濟發展局昨日﹙28日﹚宣布，將設專責小組，檢討香港電台的管治及管理。港台顧問委員會今早﹙29日﹚與港台開例會，廣播處長梁家榮表示，港台會全力配合專責小組，不過暫未有港台職員獲邀加入小組。 對於是否架空廣播處長，他未有正面回應，「我都唔知點答你好」，現時需處理不少問題，包括行政、節目、外界迴響，會努力與港台職員處理所有問題。至於如何確保港台編輯自主，不受政府干擾，他表示港台員工一直榷守《香港電台約章》。他又指，未感到有人施壓要求離職。

商經局昨宣布成立的專責小組，其工作範圍將涉及三方向，即檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜；檢視港台報行審計報告各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；以及檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式。

梁家榮：未獲邀加入政府專責小組

港台顧問委員會今早（29日）與港台開例會。梁家榮向傳媒表示，港台會力配合小組，認為自己在當中是重要角色，不過暫未有港台職員獲邀加入小組。他又稱，如專責小組可提供更多意見，改善港台工作，對此表示支持。

對於有否感到壓力要離開港台，梁家榮表示，其壓力來源源自工作，不會沒有壓力，但未感到壓力要他離開。他又稱，有市民到港台叫口號，「那些是否壓力呢」？今早港台外，有親政府人士如人稱「大波man」的石房有叫口號，批評港台節目偏頗。

顧問委員會：落實約章嚴重落差 準確持平非只適用新聞

會議結束後港台顧問委員會陳建強會見傳媒。他表示，對於港台有兩個節目受通訊局嚴重警告，感到非常失望，但認同通訊局的裁決。他表示，現時《約章》的落實情況有嚴重落差，任何節目包括新聞報道、資訊、觀點、分析，都需符合《約章》，內容必須準確、持平，而並非只是新聞報道。他建議，廣播處長應可員工發清晰指引，不再出現同類問題。

陳建強表示，顧問委員會將設立工作小組，尋求可行機制，令節目準確持平，並研究機制，不會再出現相關情況。他表示，小組工作內容會向公眾展示。

對於會否干擾港台編輯自主，委員會成員狄志遠表示，不會干涉港台的持常工作及編輯自主，主要探討原則問題。

商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會見記者，回應港台的問題，他說昨日公布的就着向港台的檢討上，現時正為成立檢討專責小組籌組相關會議小組的委員、人士，主要是傾談關於近日外界對港台的意見，以及早前審計署所提及有關港台的問題，強調相關的顧問委員會會就現時的工作及節目，以及編輯水平、質素，作出討論，並會按約章下進行，兩個檢視都各施其職。