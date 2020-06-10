立法會選舉｜何啟明入政府九東排陣現空缺　鄧家彪暗示準備接棒

距離立法會選舉不足3個月，當中作為泛民票倉的新界東，建制派料採穩守策略力保現有3席，曾兩度參選新東直選敗陣的工聯會前立法會議員鄧家彪，原料無緣披甲上陣。惟工聯會原由勞工界轉戰九龍東直選的何啟明，突躍升勞福局副局長，意味九東出現空缺，消息指將由鄧家彪補上。 鄧家彪接受《香港01》記者查詢時，就暗示對接棒已做好準備，相信工聯會在九東的根基悠久，需要繼續傳承，自言落選後亦從未放棄過勞工及地區工作。

何啟明上月底突被委任為勞福局副局長，意即九東排陣出現空缺，據悉鄧家彪將排頭位挑戰敗部復活。(張浩維攝)

在新界東，兩名現任民建聯議員陳克勤及葛珮帆料爭取連任、由自由黨「過檔」的李梓敬亦很大機會代新民黨出戰的情況下，長期在新東進行地區工作的鄧家彪，原料為免分薄票源而退下火線，轉而為同政黨按「家規」由勞工界轉戰直選的何啟明到九東「抬轎」。

呈料事情峰迴路轉，何啟明上月底突被委任為勞福局副局長，意即九東排陣出現空缺，據悉鄧家彪將排頭位挑戰敗部復活，近日亦可在九東街站頻頻見到鄧家彪的身影。

鄧家彪回應查詢時就表示，工聯會素來在九東擁有悠久的歷史及根基，「呢支旗需要傳承落去」，團隊會做好各方面的準備。又自言即使於2016年落選，一直沒有放棄過勞工及地區的工作。被問到是否準備好要「揸番呢支旗」，鄧家彪就笑言隨時準備，着記者等工聯會政務委員會公布。