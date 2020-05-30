何啟明入政府有更大佈局　消息：鄧家彪「復活」參選九龍東

政府今日（30日）委任工聯會九龍東立法會議員何啟明，出任勞工及福利局副局長，打開工聯會議員「升呢」躋身管治團隊之門，但原來還涉及建制派9月立法會選舉的大佈局。 消息指，何啟明的九龍東空缺，將由黨友鄧家彪在9月參選競逐。此一令人意外的變陣，不僅令何、鄧二人各有更闊出路，更重要是令建制派在新界更有勝算奪取四席。 鄧家彪回覆《香港01》查詢是否出戰九龍東時表示：「由工聯會決定。」

鄧家彪或在九龍東披甲的消息今周初於地區傳出，當時許多人以為鄧家彪是排在何啟明名單第二位，幫手「抬轎」，豈料政府今日公布何啟明由6月1日起轉任勞福局副局長的消息，即鄧家彪勢在9月排頭位上陣。

或有利建制派新界東​增至4席

消息指，面對民主派「35+」攻勢，建制陣營全力協調9月選情，集中票源抗衡。其中在新界東的9席，現時建制派僅取3席，即民建聯陳克勤、葛珮帆和新民黨容海恩（將由李梓敬取代出戰），但從選票比例來說9月有望爭奪4席，「只要鄧家彪退出新界東戰圈，把他於2016年取得的2.6萬票，部分分予李梓敬，部分分予方國珊，李梓敬和方國珊便都有機會入局。」

方國珊在2016年僅以約1,000票之微敗予末席入局的「長毛」梁國雄。消息說，工聯會的票確實不容易過戶予方國珊，但不用多，只要轉移到數千票便足夠，「從阿爺的角度，讓方國珊當選總好過讓民主派當選。」

建制派操盤手考慮鄧家彪仍年輕，且是實幹型，不欲他就此政途中斷，於是便有了何啟明入政府、鄧家彪戰九東的變陣。政圈人士估計，建制派今年在九龍東的選情比2016年難打得多，三席或會變兩席，除了民建聯柯創盛較穩，何啟明和謝偉俊可能兩個只能活一個，「現在何啟明轉任副局長，人工倍升，而鄧家彪反正本來已失新東參選機會，如今敗部復活可於九東一搏，而且比出戰新東泥漿摔角勝算更大，算是雙贏。」

建制派內部評估：地區直選成績可「打和」

建制派最新內部評估，9月建制派在地區直選的選情並不太差，即使九龍東輸掉1席，在九西可反勝1席（建制派2016年僅取兩席）；在新界西或少1席，但在新界東有望多取1席，「總數計是打和」。