新公務員工會主席顏武周　遭免去署任職位　顏促職方給予清晰解說

報道指近日有8名勞工處公務員遭免去目前署任的職位（de-acting），其中包括曾發起公務員集會、新公務員工會主席顏武周。他由署任一級助理勞工事務主任，遭降至二級助理勞工事務主任。 公務員事務局回覆指，不會評論個別個案。局方又指，就公務員署任方面，各部門要根據公務員事務局的既定指引和公務員事務規例作出安排，部門可運用署任安排應付管理或工作需要，以考驗有關人員是否勝任較高職位。 顏武周下午在facebook發文，對於事件有否牽涉政治考量，他稱「不知道這問題的真實答案，相信亦未必有人能夠給予我相關的回覆。」顏武周又指，這次事件在時間和準則上，職方未能解釋這次安排的理據，「正正發生於更換公務員事務局局長之後，難免引起懷疑」，他促請職方及政府能給予足夠而清晰的解說，釋除社會的疑慮及公務員同事的不滿。

顏武周指，事件在時間和準則上，職方未能解釋這次安排的理據，「正正發生於更換公務員事務局局長之後，難免引起懷疑。」（資料圖片）

報道指，勞工處管理層今年2月開會後，決定免去8人署任職位，當中顏武周由任職僱員補償科二級助理勞工事務主任，去年開她署任勞資關係科一級助理勞工事務主任。惟他被免去署任職位後，即他未能升職「坐正」，薪金會由每月5萬多減至3萬多港元。

顏武周其後在其fb帖文稱，與其他受影響的同事與職方管理層的會面中，職方代表解釋這次的人手調動安排是依足程序，合乎規例，職方強調是次署任因「行政需要」（Operational Need），因此當「需要」完了，便停止這安排。惟他稱以其理解，若是有關情況，一般在署任開始時已知悉安排，絕少在署任將完結時才被通知。

顏武周去年8月曾發起「公僕仝人，與民同行」集會，數千人出席。（資料圖片/梁鵬威攝）

顏武周：職方安排突兀 公眾難免將政治因素考慮在內

顏武周又指，因自己有更遠大的目標，故早以將個人前程置於相當低的位置，「然而當事件真正發生，總難免感到難過及抱歉。」他又稱，不論職方當初下決定的原因及理據為何，但安排過於突兀，公眾難免把政治因素考慮在內。他稱這次事件除了受影響的同事，亦打擊整個部門士氣，「我衷心向數位直接受影響的同事，以及整個部門的同事致以真誠的歉意。」

顏武周去年8月曾發起「公僕仝人，與民同行」集會，促請當局盡快正面回應五大訴求。其後，他在去年9月底成立「新公務員工會」，並出任主席。