聶德權：澄清中港公務員制度不同　若公僕敵視內地影響一國兩制

公務員事務局局長聶德權昨日（7日）在一個論壇表示，香港公務員同屬「國家的公務員」，思考問題時需考慮兩個身份，言論引起各公務員工會質疑，稱從未聽聞此說法促當局解釋。 聶德權今日（8日）受訪時澄清，香港公務員，全名是「中華人民共和國香港特別行政區政府的公務人員」，並非雙重身份，又指在一些涉內地的政策上，亦需從國家層面去思考，若對敵視或抗拒內地將影響一國兩制落實。他又認為，這個思維向來是不言而喻，毋須更改公務員守則，局方目前正計劃要求公務員宣誓效忠，提醒公務員認真看待責任。 聶德權又強調，政府制訂政策時公務員可提出意見，惟在立法後應一致地推行。他其後補充，公務員工會就政治議題或政策提意見前應三思，若如在反修例事件中以公務員旗號舉辦集會的話，是公然反對政府政策，提醒公務員的言行需與身份相稱。

聶德權指公務員同屬國家公務人員，需培養國家觀念。（資料圖片／歐嘉樂攝）

聶德權接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時澄清，昨日提及的「兩個身份」言論其實只得一個身份，香港的公務員全名是「中華人民共和國香港特別行政區政府的公務人員」，強調一國兩制下香港的公務員制度與內地完全不同。

他再解釋，很多時公務員會從特區角度出發，但會忽略自己屬國家的一部份，故昨日提出此角度，提醒公務員日後在思考不同問題及政策時，除了考慮如何造福特區外，在涉及內地的議題，例如國歌法、國安法等，都應從國家層面思考。他認為若公務員對內地存敵視或抗拒的態度，會為一國兩制的落實帶來影響。

聶德權：毋須改守則 宣誓並非為DQ公務員

有公務員工會質疑聶的說法與原有公務員守則不符，若加諸身份及政治原則應更改守則。聶德權認為毋須更改，從國家層面考慮政策的思維一向都是不言而喻，至於公務員事務局正評估需否要全部公務員宣誓效忠特區，聶德權否認是為提供「DQ」理據，形容大家都不想見到此事發生，宣誓目的旨在提醒大家應認真看待責任。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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公務員身份有責任及要求 將受一定限制

人大常委會早前通過有關制訂港版國安法的決定，只需諮詢港府及基本法委員會，而特首林鄭月娥亦言明不會在港作公眾諮詢。另一邊廂，有跨業界工會及學界發起「罷工罷課公投」反對國安法，包括公務員工會，特區政府發言人昨強烈譴責是次公投。

聶德權受訪時指，政府制訂政策的過程中，各公務員可任意講述大家的看法及意見，才可作全面評估，惟政策制訂之後就需全心一致地推行。他稱明白每人對內地的發展均有不同看法，而港人言論及表達自由亦受法例保障，惟公務員身份有其責任及要求，無可避免受一定程度限制。

聶德權：工會倘就政治議題發聲與公務員身份有衝突

聶德權又稱工會若就勞資關係、員工待遇等提意見屬正常，但就政治議題、政府政策發聲的話，組織應考慮清楚。他提及去年反修例事件有工會以公務員旗號集會，是公然反對政府政策，與本身的身份有衝突。

按香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭的說法，公務員守則列明三類人不應談政治，包括首長級、政務主任及新聞主任，其他公務員若不以公務身份可以參與不同活動，包括簽名行動、助選、拉票等。