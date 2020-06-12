港澳辦斥眾志搞「罷課公投」：煽動「港獨」言論必須在學校絕跡

「港版國安法」來勢洶洶，23個民主派工會聯同「中學生行動籌備平台」，本周日（14日）舉行「三罷公投」，惹來北京炮轟。國務院港澳辦發言人今日（12日）表示，全國人大常委會展開國安法立法之際，仍有人把黑手伸向學校，伸向未成年人，搞所謂中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止立法的「炮彈」和「工具」，點名斥責香港眾志秘書長黃之鋒、副主席鄭家朗「用心歹毒、行為卑劣」。 港澳辦指，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡，教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、依法盡責，「要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手」。

港澳辦主任夏寶龍（左二）。

指不少學校嚴重偏離「一國兩制」

港澳辦透過答問形式出稿，發言人指，修例風波以來，學生和孩子已經付出了「難以承受的慘痛代價」，截至5月29日，因參與相關違法活動被捕的8981人中，超過四成是學生，並列舉大量示威及暴力事件。

發言人指，毫無疑問，在香港不少學校的教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，包括有教師公然宣稱鴉片戰爭時英國侵略中國是為了消滅鴉片，「還有考評局竟然出題問考生是否同意『1900—45年間，日本為中國帶來的利多於弊』。有通識科教師在網上詛咒『黑警死全家』，有中學助理校長詛咒警察子女『活不過7歲』。」

中學生行動籌備平台將於6月14日進行罷課公投。（資料圖片／黃寶瑩攝）

批楊岳橋「留案底」論

港澳辦又指，在校園外，「一個又一個蠱惑人心的歪理邪説被炮製出來」，指戴耀廷長期鼓吹「違法達義」，公民黨主席梁家傑公然聲稱「暴力是解決問題的一種方式」，立法會議員楊岳橋「恬不知恥地煽惑年輕人『留案底的人生更精彩』」，質疑「這是在培育心靈還是在毒化心靈？這是在培植健康的樹苗還是在播撒“港獨”的種子？」

發言人指，香港的教育必須堅守「一國兩制」的正確方向，必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值觀，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡，全社會都應當積極行動起來，「教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、依法盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手。」

教育局局長楊潤雄去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄昨（11日）批評公投無意義，認為學生「無謂嘥時間」，又說局方對罷課的態度無改變，認為學校仍有空間討論國安法，但大方向為學生要明白需要同心保護國家安全。