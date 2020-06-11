港版國安法｜楊潤雄：公投「心知肚明」有推動意味「無謂嘥時間」

由多個工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」針對港版國安法，計劃於下周日（14日）將舉行「罷工罷課公投」教育局局長楊潤雄日前去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」，不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動，如有發現應立即勸止，若不聽勸喻，理應予以懲處。 教育局局長楊潤雄今日（11日）在港台節目《千禧年代》上說公投無意義，亦「心知肚明」公投有推動意味，認為學生「無謂嘥時間」。他又說，局方對罷課的態度無改變，認為學校仍有空間討論「國安法」，但大方向為學生要明白需要同心保護國家安全。

教育局局長楊潤雄去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄在港台節目《千禧年代》上說，由於香港制度內無包括公投制度，因此公投無法律基礎及效力，認為所謂公投無意義，亦「心知肚明」有推動意味，認為學生「無謂嘥時間」。他又說，發起罷課公投的團體利用學生對「國安法」的不理解，又發放不實訊息，因此局方要清楚表明不支持罷課的態度。他續稱，局方對於罷課的態度無改變，與過往一樣反對政治活動入校園，亦重申老師和學生不應罷課，信中只是對國安法有更多的解釋。

老師罷課為紀律問題 需嚴肅跟進

對於參與罷課的老師，楊潤雄稱老師不能夠利用事假罷課，認為專業的教師不應該參與罷課。若老師罷課為紀律問題，學校應根據僱傭條例跟進，而教育局亦會嚴肅跟進情況。而罷課的學生，他稱應交由學校處理，而過往亦有適當處理；他續說若個別學生屢勸不改，學校應平衡訓輔中的懲罰及輔導，要令學生了解相關後果。

楊潤雄說，校內對於國安法仍有討論空間，但大方向為學生要明白法例保護國家安全，而任何國家亦需要有安全法，當中仍可就改善法例的可能性作討論。