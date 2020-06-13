6.12一周年｜許智峯踢保獲釋　呼籲市民申請人身保護令阻警方濫捕

昨日是6.12一周年，全港多區設有反修例事件展覽，警方進行多場驅散行動。其中於銅鑼灣的行動中，民主黨立法會議員許智峯以大聲公呼籲警方克制，被警員拖至金佰利商場後巷內搜身及查問，一度獲釋後向記者講解事件經過，再被警員以非法集結罪將其拘捕，於今日（13日）下午「踢保」獲警方無條件釋放。 許智峯於北角警署外見傳媒，表示被捕後已交代律師向法庭申請人身保護令，未知警方是否因收到有關消息而將其釋放。

許智峯昨晚被以非法集結罪拘捕，於今日（13日）下午「踢保」獲警方無條件釋放。

昨晚8時半，警方於東角道向世貿中心方向舉藍旗，許智峯在旁以大聲公呼籲警員不要挑動市民情緒、保持冷靜克制，被防暴警拖至封鎖線內的金佰利商場後巷搜身及查問。許智峯其後一度獲釋，向傳媒講述查問期間防暴警出言挑釁，其手腕更被大力扭曲，警員再次走到他身旁將其正式拘捕。

許智峯今日下午「踢保」獲無條件釋放。他對傳媒表示，昨晚是一場任意及荒謬的非法拘捕行動，認為用意是針對自己就西灣河警員開槍提出私人檢控的惡意報復。許智峯表明，警方的行為無法打壓自己履行議員的職責。

許智峯在被捕期間，指示律師申請人身保護令，原定今晚會開庭審議，惟警方已將他提早釋放，有關法律程序已經終止。人身保護令容許任何人在警方不合法拘留被扣押者時提出申請，立即交由法庭裁定是否合法羈留。許智峯呼籲市民可參考有關做法，循司法途徑阻止警方濫捕濫告的行為，並保留日後民事追溯的權利。

▼反修例一周年 6.12銅鑼灣情況▼