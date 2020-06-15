立法會選舉〡區議員李永財擬戰體藝界　批民主黨拒讓路陳偉豪

立法會選舉今年9月舉行，民主派搶攻的「體育、演藝、文化及出版界」，香港足球代表隊前隊長陳偉豪早前表態積極考慮參選，民主黨荃灣區議員、前體育記者賴文輝近日亦稱有意角逐，令形勢變得混亂。 一直積極跟進本港和地區足球議題的灣仔區議員李永財，今天（15日）接受查詢時承認積極考慮有意參選體藝界，他指陳偉豪是體藝界的最佳出戰人選，不滿民主黨拒「讓路」予陳偉豪，又批評民主黨在「35+」運用否決權上意志不夠堅定，故表達考慮參選意向，希望以「持份者」身份，與雙方盡快協調。

立法會帳委會早前討論審計報告有關足總管治問題，前港足隊長陳偉豪（左一）、灣仔區區議員李永財（左二）一同到場遞交聯署。（資料圖片）

梁芷珊「助拳」增陳偉豪勝算

有「香港隊長」之稱的陳偉豪，早前承認有意參選體藝界，希望以運動員身份推進體育發展，並表明不會與任何政黨拉上關係。港超球隊香港飛馬前主席、才女梁芷珊則表示，曾與陳偉豪討論是否參選，認為對方對體育界相當熟悉，自己亦會協助陳偉豪，與出版界、演藝界等界別聯繫，爭取其他界別支持。

陳偉豪有意出選的消息傳出兩星期後，曾撰寫書籍《簡明香港足球史》、民主黨荃灣區議員賴文輝亦有意出選，他日前接受《香港01》查詢時表示，除知名度外，擔任立法會議員亦需要從政經驗、熟悉政策，並正與陳偉豪及其他人士協調，料待民主派下月初選結果出尚爐後，才有定案。

一直宣揚本土足球文化、推動本地足球改革的李永財今天（15日）接受《香港01》查詢時表示，正積極考慮出選體藝界，令體藝界成三人混戰局面。李永財指，陳偉豪是體藝界的最佳出戰人選，不滿民主黨拒為陳偉豪「讓路」，故表達考慮參選意向，冀以「持份者」身份進行協調。

李永財（中）指陳偉豪（左）是體藝界的最佳出戰人選，不滿民主黨不為陳偉豪「讓路」（袁志浩攝）

前港隊隊長陳偉豪或參選立法會功能界別「體育、演藝、文化及出版界」，若參選他希望為體育界出一分力。（資料圖片）

李永財促盡快協調

李永財讚揚陳偉豪為香港足球貢獻良多，亦沒有政黨包袱，立場較為獨立，加上梁芷珊涉獵出版界、演藝界，有助爭取不同板塊支持，強調陳偉豪是最合適的出戰人選。李永財批評民主黨拒簽「抗爭派立場聲明音」，在「35+」運用否決權上意志不夠堅定，故不希望民主黨代表民主派出戰該界別。

現年28歲的李永財曾在網台主持足球節目，曾參與舉辦聯署反對改建大球場，在區議會跟進多項地區足球議題，早前他與球迷組織「撐場大聯盟」聯同陳偉豪，在立法會帳委會召開會議前向帳委會主席石禮謙遞交聯署，要求足總改革。