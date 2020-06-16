3泛民議員擲臭彈　梁君彥：秘書處將向3人追討清潔費　總數逾25萬

三名民主派議員於5月28日及6月4日，先後在立法會會議廳及會議室內投擲惡臭液體，秘書處需聘請清潔公司清理地毯及抽氣系統。 立法會主席梁君彥今(16日)表示，三人損壞立法會財物，行管會將向其追收費用。許智峯需支付5.2萬元，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸每人則需支付不少於10萬元。費用包括清潔及更換地毯、清除臭味而需要進行換氣和冷氣過濾網、更換議員座位和保安人員制服等。梁君彥表示，若然議員不肯支付，行管會可以從議員欠款中扣除，或考慮循法律途徑追討，笑指「行管會欠他們(議員)的錢，多過他們欠下的。」

5月28日立法會二讀辯論《國歌法條例草案》期間，民主黨許智峯更徑直走向主席台前抗議，並向主席台方向傾倒腐爛植物，傳出濃烈異味致會議暫停。（資料圖片）

青年新政梁頌恆及游蕙禎被裁定2016年立法會大樓內非法集結罪成，梁就定罪及刑罰上訴，指案發時他尚未被取消議員資格，原審未考慮現場保安是否非法阻撓梁開會，梁的意圖或是捍衞自己開會權利。

梁君彥表示，保安人員是執行其正常工作，不應該受到議員指指罵罵，又指議員不該欺壓較低職位的人員，「議員好似有無上權力，但都要照顧員工感受，員工不是要幫你有衝突，而是執行會議主席的命令。」