國歌法二讀｜許智峯放「臭彈」　消息指警將循立法會特權法調查

立法會今日（28日）繼續《國歌條例草案》恢復二讀程序，民主黨議員許智峯走到台前，放下帶有強烈臭味的腐爛盆栽，導致會議暫停，建制派陳凱欣表示感到不適，須送院治理。 消息指警方將循《立法會(權力及特權)條例》中的「藐視罪」及「干預議員、立法會人員或證人」方向調查，正與律政司商討有關細節。據了解，警方今日接獲報案，指立法會內有人投擲不明物品，並傳出異味，列「求警調查案」處理。

今日早上10時45分，立法會議員許智峯於會議期間走向主席台，放下一袋已腐爛的盆栽，由於盆栽傳出濃烈臭味，立法會主席梁君彥隨即宣布暫停會議，直至下午4時復會。根據《立法會(權力及特權)條例》第17條(C)，「在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪」，許智峯的行為令會議中斷，有機會構成「藐視罪」。

許智峯放下的盆栽發出強烈臭味，多名建制派議員表示不適，陳凱欣報稱自己多次嘔吐，並出現眼部及皮膚不適，須送往醫院接受檢查，無法繼續參與會議。根據《立法會(權力及特權)條例》第19條(B)凡任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即構成「干預議員、立法會人員或證人」，屬犯罪行為，許智峯的行為或涉及「妨礙立法會人員」。

據了解，警方現時仍與律政司商討有關案件的細節，暫時未有進一步消息。

2014年的「擲玻璃杯事件」 黃毓民​被控普通襲擊罪

過往在立法會都曾經出現擲物事件，包括2014年的「擲玻璃杯事件」，前立法會議員黃毓民於立法會特首答問大會上，向時任行政長官梁振英方向擲玻璃杯，事件中沒有人受傷，當時全體泛民議員離場後會議繼續，黃事後被控普通襲擊罪，及後上訴得直獲撤控，當時警方及律政司沒有採用《特權條例》起訴。