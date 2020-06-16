港版國安法｜葉劉：普通法不存在以言入罪　審訊安排難以預料

港澳辦副主任鄧中華昨日（15日）出席《基本法》研討會時表示，國安法之下中央會保留在「極其特殊情況」下直接管轄的權利，又稱國安法「具有不可挑戰的地位和權威」，任何香港本地法律均不得相牴觸。 行會成員葉劉淑儀今日（16日）出席活動後回答傳媒提問時表示，估計立法後仍由香港警方執法，但審訊安排則難以預料。行會召集人陳智思則指，有關法律為香港而設，相信條文的整體方向不會與香港有衝突。

葉劉指普通法可適用於不同環境

律政司司長鄭若驊日前撰寫網誌，稱要求港區國安法的法律條文，全部依照香港普通法的法律行文並不合理。陳智思指根據自己的認知，鄭若驊所指的是要完全依照普通法的用詞字眼較難。葉劉就指出，在香港普通法下人大有最終解釋權，認為普通法早與內地法律銜接，形容普通法是有活力的制度，可適用於不同環境。

對於新聞行政人員協會關注傳媒會否被以言入罪，葉劉指，《公民權利及政治權利國際公約》保障言論自由，並透過人權法在香港實施，《基本法》第39條保障規定不受其他法例抵觸。但她強調，言論自由並非絕對，舉例指只叫口號沒有問題，惟有組織、有計劃地顛覆國家則可能構成罪行，國家最想針對的是策劃組織的人。

海上絲綢之路協會暨匯賢智庫政策研究中心新辦事處開幕，葉劉淑儀（左二）指受到疫情影響，非牟利機構要壓縮開支。（高仲明攝）

海絲會為減財政壓力搬辦事處 員工減薪三成

陳智思及葉劉今日以海上絲綢之路協會聯席主席的身份，出席海絲會暨匯賢智庫政策研究中心新辦事處的開幕典禮。葉劉致辭時表示，搬辦事處是因為疫情下的經濟壓力，作為非牟利機構要壓縮開支。此外，海絲會的高級員工減薪三成，葉劉自己則捐出薪酬應對「疫境」，繼續協助青年人於「一帶一路」找尋機會。