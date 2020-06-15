港版國安法︳林鄭拍片稱中央立法用心良苦　出問答小冊子解15疑惑

特首林鄭月娥拍攝短片，呼籲各界支持「港區國安法」立法，短片明日起以政府宣傳短片形式播放。林鄭月娥在片中指，國家安全是每個地方頭等大事，強調本港一直未為國安法自行立法，中央由國家層面立法是用心良苦。 另外，港府製作了一份小冊子，名為《有關香港特別行政區維護國家安全立法 問與答》，當中列出了15個常見有關港版國安法立法的憂慮，與及港府對有關問題的回應。

林鄭月娥在影片中指，近年香港出現鼓吹港獨及分離主義行為。（影片截圖）

林鄭在短片中指，香港特區是中國不可分離一部分，故國家安全有保障，香港才有穩定，市民才可安居樂業。

她提到，近年出現鼓吹港獨及分離主義行為，以及過去一年的暴力破壞和接二連三破獲爆炸品案件，已嚴重危害國家安全。她指，20多年來特區的行政、立法機關，都無法為保障國家安全自行制定法律，形容中央從國家層面立法，是要維護一國兩制和保障港人權益，形容是「用心良苦」。

林鄭月娥稱，國安法立法懲治極少數犯了危害國家安全罪行的人，不會影響港人依法享有權利和自由，亦不會影響香港的營商環境。她呼籲大家支持定立港區國安法，保「一國兩制」，還香港穩定。

政府小冊子15問答解國安法誤解

至於政府製作的15立法問答小冊子，則在前言表示，是為了簡介有關立法背景，釋除誤解，讓大家對法律實施帶來的效益，有更全面和準確的認識而製作。

15個問題的原文如下：

一、制定港區國安法目的為何？ 制定港區國安法是要維護國家安全，確保「一國 兩制」行穩致遠。有關立法是防範、制止和懲治 極少數人所進行的嚴重危害國家安全的犯罪行為 和活動，從而保護絕大多數奉公守法的市民， 使香港在飽受過去一年暴力破壞後可以回復為 安全、穩定的城市。 二、國安法對香港長遠發展有何影響？ 國安法將確保香港長期繁榮穩定，順利實施 「一國兩制」，並繼續保持高度自治和「港人治港」 的原則。 國安法將加強香港作為國際金融和商業中心的 制度實力和經濟競爭力。長遠來說，國安法將令 香港更穩定、更安全和更有保障，為保證有利的 營商和投資環境發揮關鍵作用。 三、國安法會否影響港人的權利 和自由？ 香港居民依法享有的基本權利和自由絕不會受到 限制。 國安法亦會充分尊重香港特區獨立的司法權、 終審權及核心價值。奉公守法及熱愛和平的市民 及投資者完全無需擔憂。

林鄭在片中表示，20多年來特區的行政、立法機關，都無法為保障國家安全自行制定法律。（影片截圖）

四、國安法會否影響港人的日常活動？ 絕大部分香港人遵守法紀，不會參與危害國家 安全的行為或活動，根本不會受影響。市民可 繼續依法享有及行使言論、新聞、集會、示威、 遊行等自由，也可如常進行國際交流、學術交流 和自由營商。 五、國安法會否損害「一國兩制」？ 絕對不會。反之，港區國安法旨在防範、制止和 懲治極少數危害國家安全的違法分子，從而維護 香港的繁榮穩定。「一國兩制」方針不會變，香港 實行的資本主義制度不會變，高度自治不會變， 香港特區法律制度不會變，特區行政管理權、 立法權、獨立的司法權和終審權也不會受到影響。 六、國安法會否違反《基本法》？ 完全合憲、合法。《中華人民共和國憲法》 （《憲法》）及《基本法》共同構成香港特區的憲制 基礎。香港特區是根據《憲法》第三十一條及 六十二條的規定而成立，而《憲法》第六十二條 第二項亦列明全國人民代表大會（全國人大） 有監督《憲法》實施的職權。 作為國家最高的權力機關，全國人大於2020年 5月28日通過《決定》授權全國人大常委會制定 香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的 法律，正正是行使《憲法》賦予全國人大的職責， 其合憲、合法的基礎是不容置疑。 《決定》沒有違反《基本法》第23條的規定，因為 第23條的規定是義務條款，並不改變國家安全 立法屬於中央事權的基本屬性。香港特區仍有 盡早完成《基本法》第23條規定的立法責任。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片／美聯社）

七、國安法會否改變香港單獨關稅區的 地位和對外經貿聯繫？ 香港作為單獨關稅區的地位受《基本法》第116條 保障，更獲世界貿易組織肯定，不會任意改變。 國安法只針對四項危害國家安全的行為和活動， 而不會影響在香港合法經營的外商、香港的單獨 關稅區地位和對外經貿聯繫。香港保持單獨關稅區 地位，廣泛與其他國家和地區開展經貿合作， 對香港和世界各地投資者都有利。 八、國安法會否影響外商來港 投資信心？ 國安法保護香港免受相關威脅，有利於保持香港的 政治及社會穩定，長遠有助維持有利的營商和投資 環境，促進香港繁榮，守法的市民和海外投資者 無需擔心。 九、外國政府考慮作出制裁， 會否損害香港經濟？ 利用單方面制裁作為威脅，以干預其他國家和 地區的政策，是違反國際法律和國際慣例的 行徑。任何對香港的制裁措施都是雙刃劍， 損人害己。 香港在「一國兩制」下享有高度自治，特區政府 堅決遵守其國際責任和履行與所有國家在不同 範疇簽訂的協議，包括貿易、投資保護、司法 互助、打擊跨國罪行和恐怖主義以及教育和文化 交流等。這些雙邊合作很多都是建基於多邊組織 如世界貿易組織、國際民航組織等，或是磋商 多年的雙邊協定，如稅務資料交換協定和民航 運輸協定，它們不是個別司法管轄區給予香港的 「禮物」。 十、哪些行為和活動會違反 港區國安法？ 國安法針對的是四類行為和活動，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害 國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力 干預香港特區事務的活動。

小冊子截圖。