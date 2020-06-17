港版國安法｜中央管轄極特殊案件　譚耀宗：移交內地審訊是選項

全國人大常委會第十九次會議本周四至周六在北京舉行。《新華社》昨晚發稿，引述全國人大常委法工委發言人岳仲明指，將會加快制定「港版國安法」。 全國大常委譚耀宗表示，「港版國安法」並無放在今次會議議程，僅提到要加快制定，未必會在今次會上審議，又指人大雖可加開會議，但未收到通知。 對於港澳辦指中央在「極其特殊的情況下」擁有管轄權，譚耀宗說，

譚耀宗指，中央所講「極其特殊」的案件，相信會牽涉到外交行為，例如外國勢力在港干預香港事務。(張浩維攝)

料特殊案件涉外交行為

港澳辦副主任鄧中華日前指，港區國安法的絕大部分工作，包括執法及司法工作應該必須由特區完成，中央也應該保留在「極其特殊情況」下的管轄權。全國人大常委譚耀宗今早（17日）接受港台節目訪問時表示，一直以來國家安全範疇都是中央職責，鄧中華的講話帶出訊息指，若然在香港發生有關事件，大部份案件會在香港審訊，除非發生極特殊情況。

譚耀宗強調，中央的管轄權符合憲法，與《基本法》沒有抵觸，亦不會削弱香港司法權，因為《基本法》19條規定國防外交及國家行為的管轄權在於中央。

至於什麼情況屬國家行為，譚耀宗指，既然中央明言是「極其特殊」的案件，相信會牽涉到外交行為，例如外國勢力在港干預香港事務。被問到被告人會否被移交內地審訊，譚耀宗稱，「若中央認為有必要，不應該由香港法院處理，這也是一個選項。」

他表示，即使日後中央要建立維護國家安全的機構，亦會與特區相應機構合作協調，對香港提指示。因中央國安機構掌握外交情報分析，而香港部門過往只處理社會治安問題，無相關經驗，需要國安機構給予意見。