港版國安法｜人大法工委發言人：加快制定港版國安法

「港版國安法」內容引來各界關注，《新華社》晚上發稿，引述全國人大常委法工委發言人岳仲明指，將會加快制定「港版國安法」。

全國人大常委法工委發言人、立法規劃室主任岳仲明講解年度計劃，當中包括「根據十三屆全國人大三次會議審議通過的關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，計劃中增加加快制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律」。

根據日前公布的議程，18日至20日召開的會議中，待審議的議程包括公職人員政務處分法草案、鄉村振興法草案等，但沒有外界高度關注的「港版國安法」，故一度引起部分人猜測，「港版國安法」會否突現變數。岳仲明的發言，打破了有關猜測，意味着人大常委會將加快審議「港版國安法」。

根據《中華人民共和國立法法》，列入人大常務委員會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後，再交付表決。

不過該法的第30條同時列明，列入常務委員會會議議程的法律案，各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後，交付表決；調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致的，也可以經一次常務委員會會議審議，即交付表決。

政圈盛傳，18日至20日會議後，人大常委會會在今月底再召開另一次會議，專門審議「港版國安法」。