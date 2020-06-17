港版國安法〡黃碧雲休會辯論　梁君彥拒批：可以不同渠道表達意見

民主黨立法會議員黃碧雲下午根據《議事規則》第16(2)條動議休會待續，以辯論全國人大通過授權人大常委會訂立港區國安法。黃碧雲稱，特區政府稱中央會以不同途徑聽取各界意見，認為立法會議員有憲制責任代表選民反映意見，港府在收集意見反映時，亦不應排除立法會的參與。 立法會代主席李慧琼宣布暫停會議，復會後主席梁君彥稱，由於全國人大常委會正草擬法律條文，認為議員可透過不同渠道表達意見，沒急切性要休會待續辯論，故不批准黃碧雲的動議。

黃碧雲不滿梁君彥裁決，強調人大常委會正就國安法擬定法律條文，認為有急切性以議員身份討論。（資料圖片）

黃碧雲不滿梁君彥裁決，強調人大常委會正就國安法擬定法律條文，認為有急切性以議員身份討論。她又指，梁君彥亦是被諮詢的持分者之一，認為梁君彥應該聽取不同黨派議員的看法。

黃碧雲批評，民主派在立法會以不同方式要求辯論國安法，惟被梁君彥全方位封殺，民主派失去表達意見機會，質疑為何梁君彥可把立法會作為意見平台排除，民主黨予以強烈譴責。

民主黨涂謹申指，不論是港人，還是14億中國人民均非常關心國安法，惟本地立法機構卻無法就此作討論，「一隻字、一個辯論、一條問題、一個正式答案都冇留低記錄」，他認為這是建制派精心安排的佈局，令代表大多數民意的民主派失去憲制渠道表達意見、留下紀錄的機會。