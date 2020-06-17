港版國安法｜美威脅取消對港特殊貿易地位　薛永恒：損人不利己

日前人大會議表決通過港區國安法，美國總統特朗普表明會取消對港的特殊貿易地位。於今日（17日）的立法會會議上，資訊科技界立法會議員莫乃光就美方撤銷給予香港的關稅優惠，及限制科技產品出口香港措施提出書面質詢。 商務及經濟發展局局長薛永恒強調，香港及美國多年維持互惠互利的合作關係，美國在港擁有龐大經濟利益，美方任何單方面的政策改變，或對香港實施任何限制，將會影響雙方關係及美國方的利益，是不合理和損人不利己的行為。

薛永恒又提到，無論美國最終是否對香港實施限制，投資推廣署將一如既往充分利用香港全方位的優勢，循不同途徑積極吸引和協助海外和內地公司及初創企業來港設立或擴展業務。（資料圖片）

薛永恒指，要審視美方的實質行動，才能評估具體的情況及對香港創科發展的實際影響。他指出，本港各創科範疇均有從世界各地採購，或在本地研發設備和科技產品，政府亦一直在不同的海外市場推廣香港的科技企業，因此個別國家的任何政策，對本港的創科發展造成的影響應相對有限。

薛永恒又提到，無論美國最終是否對香港實施限制，投資推廣署將一如既往充分利用香港全方位的優勢，循不同途徑積極吸引和協助海外和內地公司及初創企業來港設立或擴展業務。他認為香港有深厚的根基，深信長遠而言香港的創科生態能繼續保持競爭力。

另外應對新型肺炎等因素所引致的嚴峻營商環境，科技園公司及數碼港由去年10月起為租提供為期6個月、五成的租金寬減，其後政府亦透過「防疫抗疫基金」，由今年4月至9月再提供全數租金寬免。科技園公司和數碼港的培育公司，亦可申請創新及科技基金下的研究員計劃和博士專才庫提供的資助。薛永恒承諾政府會繼續密切注視事態發展，並適時研究進一步措施協助創科業界。