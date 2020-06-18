立法會選舉｜泛民七月舉初選　馮驊指過往有政黨申報初選開支

立法會選舉將於9月舉行，選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引，外界關注民主派於下月舉行初選，會否招致選舉開支。選舉管理委員會主席馮驊未有正面回應，僅稱回顧過去兩次立法會補選，有政黨已申報有關初選的開支，形容是「已經有咁做（申報開支）」。

馮驊表示，基於過去發生混亂情況，加上疫情因素，決定改由視像直播簡介會，市民可透過網上收看。（資料圖片／羅國輝攝）

選舉主任決定提名是否有效

今年3月公布的《選舉活動建議指引》中，「候選人」定義惹來建制、泛民關注，當中指引加上：「如某人參加所屬政黨或團體為某項選舉舉行的『內部遴選』，該人是否會被視為該項選舉的『候選人』，須視乎該人在有關過程中涉及的一切環境和實質證據而定。」新增內容令建制派煞停初選，不過在正式指引中，有關「內部遴選」的內容則已消失。馮驊被問到有關條文為何沒有加入正式指引，他強調選管會由頭到尾也沒有改變「候選人」定義，又指有關內容在社會上引起留意，已是非常足夠。

馮驊重申，初選會否計算選舉開支，由法院根據乎體環境及客觀事實和證據判定，加上選管會並無權決定、放鬆或收窄「候選人」定義，「唔係選管會話乜嘢就乜嘢」。他又指終審法院2008年資訊科技界選舉選舉呈請案已有案例。不過他提到，回顧過去兩次立法會補選，有政黨已申報有關初選的開支，形容是「已經有咁做（申請開支）」。

政制及內地事務局局長曾國衞昨天指出，維護國安無從質疑、人人有責和天經地義，參選人若根本上、原則上反對國安法，令人質疑有關人士候選人效忠《基本法》和特區，不過該人士提名是否有效，需由選舉主任因應實際情況諮詢法律意見後作出。

馮驊指出，提名是否有效和選票是否有效，是由選舉主任決定，受到法律監管，選舉主任需按法律認識作出決定，選舉主任的權力是不能轉讓，強調選管會是中立，這些事情不是委員會決定，故他們不會作出。至於反對國安法會否被DQ，馮驊指國安法至今仍未有全文，又指任何人也可以提出選舉呈請。

馮驊（資料圖片）

臭魚不復見 簡介會改由網上直播

選舉簡介會過去多次出現混亂，馮驊2016年被本土民主前線梁天琦以粗口「問候」，2018年劉頴匡帶同臭魚到場示議。馮驊表示，基於過去發生混亂情況，加上疫情因素，決定改由視像直播簡介會，市民可透過網上收看。