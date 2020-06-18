立法會選舉︱拒設「關愛隊」　馮驊指不可行　強調無政治考慮

立法會選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引，選管會未有接納建制派要求設立「關愛隊」，不過盡量安排因身體狀況難以長時間站立的選民坐下輪候領取選票。 不過選管會正式落實按身份證字母字頭分流的安排，當有選民在站外排隊輪候進入投票站，而站內有任何發票櫃枱無人輪候時，投票站人員會在站外高舉指示牌，指示在站外輪候而身分證號碼屬於相關英文字母字頭的選民直接進入投票站，到有關發票櫃枱領取選票。 選舉管理委員會主席馮驊下午向傳媒簡介指引時指出，新安排已屬「關愛隊」，強調選管會作出選舉工作不會有政治考慮，亦不會被政治因素影響，若要就選舉安排作出改變，需按公平、切實、可行的原則進行，才可以維持社會對選舉的信心。

選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引，選管會未有接納建制派要求設立「關愛隊」。(資料圖片)

5萬意見支持特別安排 馮驊指是「動員」交範本申述書

馮驊在傳媒簡介會上解釋不設「關愛隊」的原因，他指全港400萬選民，去年區選有多達近三百萬人投票，工作人員卻只有兩萬多人，排隊投票是無可避免，形容「香港以外嘅地方都係咁排隊（投票）」。馮驊指出，在諮詢期收到7.5萬份意見，5萬份意見支持是次選舉有特別安排，2.6萬份支持選舉公平公正，不過他指要看「證據」而不要只看數字，有很多都是動員提交的範本申述書，強調選管會聆聽各方意見，只要有理據就一定會聽取意見。

馮驊指出，按身份證號碼字母字頭分流，已屬「關愛隊」，形容即使沒有政黨所要求的關愛隊，但已是一種關顧。馮驊又指，這些分流方式在去年區選已開始使用，不過有部分票站未有採取這種方式分流。馮驊認為，該分流方式已可處理輪流排隊和重覆排隊的問題。



身份證字母字頭分流 已屬「關愛隊」

馮驊進一步解釋為何「關愛隊」建議不可行，他指政府借用的票點場光，普遍的門口較窄，不可能把人龍分成多條隊伍，形容操作上是不可行的。馮驊指出，將會盡量安排因身體狀況難以長時間站立的選民坐下輪候領取選票，包括孕婦、長者、殘疾人士，他指出選管會已購置很多膠凳，並向場地借用者借租椅子，予這些有需要人士安坐，等候投票。至於買了多少張膠凳，總選舉事務主任翁應輝指，連同場地借用者借出的椅子，數目已是數以萬計。

政制及內地事務局局長曾國衞昨天（17日）見記者時，再次提出設立「關愛隊」的要求，被問到政制局是否在今天前已收到報告，馮驊指報告在數月前已完成，總選舉事務主任翁應輝則補充指，局長公務繁忙，不知他有否看報告，不過重申報告今天才交予政制局。馮驊及後改稱，因工作太繁忙，澄清是數月前已開始撰寫報告，而非完成報告。



選管會主席馮驊。(黃舒慧攝)

電子派票技術上不可行 「我哋唔可以再錯」

至於會否認為曾的言論是向選管會施壓，馮驊強調現時的關顧安排已屬有效措施，他在開場發言時則強調選管會作出選舉工作不會有政治考慮，亦不會被政治因素影響，若要就選舉安排作出改變，需按公平、切實、可行的原則進行，才可以維持社會對選舉的信心。

選管會今天指「電子派票」不可行，委員會解釋推行電子選民登記冊涉及多個程序，包括招標、修改相關附屬法例、反覆驗證及測試系統。要趕及在今年九月立法會換屆選舉推行，不論在時間、立法程序，以及技術上都不可行。馮驊作進一步解釋，他指「電子派票」原訂在明年選委會選舉採取，不能彈過原訂步驟，他指投票日只有一天，直言：「老實我哋（選管會）都唔可以再錯，投票得一日，壞咗（電腦）又點算呀？」強調任何改變都要市民信賴。

去年區選，點票站出現混亂情況，選管會將於今屆各點票站及中央點票站（包括點票區範圍）內會裝設攝錄設施，攝錄點票站實際情況。翁應輝澄清，攝錄設施並非閉路電視，票站職員在投票日前設置場地，會定出攝錄設施的擺放位署，當投票站轉為點票站時，錄影設備才會登場，錄影整個點票過程。