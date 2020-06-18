立法會選舉｜陳茂波偕張宇人公布優惠　林瑞華：如同為張站台

財政司司長陳茂波今日（18日）下午連同飲食界代表，包括飲食界立法會議員張宇人見記者，公布刺激消費措施。其中，張宇人表示由7月中起，業界將推出優惠計劃，包括在晚市時段推出折扣，吸引更多市民消費。陳茂波鼓勵市民盡可能將獲派發的金額用作消費，振興經濟。張宇人稱，政府700億元的派發金額，希望飲食業界可拿到當中350億元，即總數一半。 臨近9月立法會選舉，陳茂波高調連同張宇人公布刺激消費措施，難免引起猜測，是否「醉翁之意不在酒」，志在幫助張宇人的選情。 公民黨成員、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華質疑，各類食店在疫情期間，本身已推出各類型優惠吸引顧客，為何要如此勞師動眾見記者公布措施，如同「齊聲唱大戲」。他相信，陳茂波是次行動具明顯的政治目的，如同為張宇人站台。

林瑞華（資料圖片/梁鵬威攝）

張宇人：希望「擸到350億」

在疫情期間，市道受到嚴重影響，餐飲業是重災區，要遵守社交距離等限制。張宇人已多次聯同業界，要求政府盡快放寬措施。

今次陳茂波高調聯同張宇人等業界代表公布「7月七折、8月八折」等措施，一起首即「感謝」張宇人的努力，鼓勵市民光顧餐飲業者。張宇人多次代司長回應計劃詳情，更指希望政府派發的700億元中，飲食業界可「擸到350億」。

現時民主派正醞釀搶攻立法會功能界別，力爭議席過半，飲食界被認為是重點戰場，近月林瑞華積極邀請「黃店」老闆登記為選民。根據今年新公布的選民登記數字，飲食界功能界別的選民人數由去年的4,408人，增至7,965人，上升幅度達八成，選民人數亦較2016年立法會選舉增2,422人，約增加43%。可以預期，飲食界選舉爭持將會十分激烈。

陳茂波在記者會回應期間，表示近月一向有和業界討論，張宇人是飲食界代表議員，當然是與他聯絡。張宇人被問到「黃店」是否也可加入相關計劃時，表示任何食肆不論規模大小，只要同意他們的優惠幅度，都可以參與。

財政司司長陳茂波今日（18日）下午連同飲食界代表，包括飲食界立法會議員張宇人見記者，公布刺激消費措施。（羅君豪攝）

林瑞華：如同為張宇人站台

林瑞華於社交網站表示，陳茂波的行為如同與飲食界代表「齊聲唱大戲」，呼籲市民用1萬元支持飲食業。但他認為，政府推出多輪救市措施，大集團少則收過百萬元，多則收過千萬元，他們應對疫情的能力遠比中小企高。他呼籲，市民善用1萬元，光顧黃店、社企、小店。即使他們未必有能力提供優惠，但相信有心的香港人會展現骨氣，支持同路人。

林瑞華回應《香港01》記者查詢時進一步提到，首先非常懷疑飲食界能否拿到350億元那麼多，認為普通市民幾個月內，未必會每人拿出5,000元去光顧食店。再者，飲食業界一向都會依據自己的生意狀況和營商環境，決定推出甚麼優惠，不明白為何司長要煞有介事連同張宇人出來宣布。他認為，陳茂波的行為具明顯政治目的，如同替張宇人站台。