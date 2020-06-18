立法會選舉｜劉頴匡宣布出戰新東初選　望本土抗爭派支持

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的立法會選舉初選進入提名階段，多名民主派今日（18日）宣布參選。民間集會團隊發言人劉頴匡於沙田新城市廣場中庭，聯同名單中的8名沙田及大埔區區議員，正式公布參與初選，力爭新界東的出戰名額。 被問到會否擔心被DQ，劉頴匡稱早已表明不主張港獨，而且名單中的戰友亦可能為自己走下去。他又指，自己的隊伍一直在抗爭活動走在最前線，不單止支持抗爭，本身就是抗爭者，希望本土抗爭路線能得選民認同。

劉穎匡稱早已表明不主張港獨，而且名單中的戰友亦可能為自己走下去。（盧翊銘攝）

劉頴匡表示，過往香港會令人想起的是金融城市，過去一年則被重新定義為「民主、自由、抗爭」的代名詞；儘使自己於這場抗爭運動中被拘捕3次，後更因71衝擊立法會被加控暴動罪，但現時即使面對國安法壓境從未後悔。

「撐場」的沙田區議會副主席黃學禮稱，沒有人比劉穎匡更能代表抗爭者；而今日選擇於沙田新城市廣場宣布參選，是因為這裏歷經多次警暴，是新界東最能見證到過去一年的地方。

新城市廣場的保安未有阻止劉頴匡等人進行記者會，但就向他們發出多張告票。

何桂藍亦宣布參選新界東初選。（盧翊銘攝）

何桂藍亦宣布參加新東初選

前《立場新聞》記者何桂藍今日亦宣布，參與新界東的民主派初選，她稱記者身份令她反思可以如何做得更多，決定參與議會助燃抗爭運動。何桂藍又指，在「港版國安法」之下，民主派議員不應退讓，應該用盡方法與中央周旋到底，強調只有反抗才可改變香港宿命。