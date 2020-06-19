立法會選舉｜公民黨出5人參與民主派初選 　派李予信再爭超區議席

立法會換屆選舉將於今年 9 月 6 日舉行，民主派爭取議會內「35+」，並擬定於 7 月 11 及 12 日舉行全港初選。 公民黨上月尾召開特別黨員大會，通過 2020年立法會選舉推薦參選人名單，並於今日(19日)在中環舉行誓師大會，宣布將派出五名候選人參加民主派初選。 五人名單中，地區直選方面，九龍東譚文豪，新界東楊岳橋及新界西郭家麒競逐連任。港島區則由東區區議員鄭達鴻，接替因佔中案被判刑而無法出選的陳淑莊參選。而東區區議員李予信將出戰區議會（第二），預料將有機會在初選硬撼民主黨涂謹申、鄺俊宇和荃灣區議員岑敖暉。

公民黨出5人參與民主派初選。(梁鵬威攝)

余若薇讚鄭達鴻有承擔

前公民黨黨魁余若薇表示，公民黨今次選舉的口號是「越打壓，越頑強」，稱港人會捍衛自身價值及生活方式，又呼籲市民參與初選，確保民主派陣營有最好的候選人參選立法會及爭取議席過半。

她又點名推薦參選港島區初選的鄭達鴻，指鄭與自己一樣有法律學位，但她當年修讀法律是因為其父母認為法律能夠賺多點錢，而鄭修讀法律則是希望藉法律背景為港人服務，稱讚鄭有承擔及勇敢。立法會議員陳淑莊表示， 現時「一國兩制」被蠶食，參選人有機會在港區國安法下被取消資格，認為在此艱難時刻一眾人依然選擇參選的決定令人感動。

鄭達鴻稱，7年前他在北角做地區工作，直到去年聯同黨友「光復北角」，得到了六個區議會議席，指未來要踢走郭偉強。他認為，香港人要求不高，只是希望得到民主自由，例如表達及接收資訊的自由。而國家安全被損的唯一原因，是香港未有民主，並指如果港人享有民主，就不需要激烈抗爭。

鄭續指，未來公民黨會推動國際連結，例如推動救生艇政策，及推動外國政府豁免年輕人因參與反送中運動的刑事紀錄等，但重申這些工作不是勾結外國勢力，反指特區政府一直有爭取香港護照免簽證安排等，而葉劉淑儀及張國鈞等人也經常與外國交流，稱公民黨都是做類似工作。鄭又重申不支持港獨，認為「一國兩制」最有利香港，公民黨會致力維護「一國兩制」。

黨魁譚文豪則稱，抗爭是為了下一代不需要抗爭，及不需受港人今日受的痛苦。他認為立會議席過半並非不可能，否則兩辦不用出聲明批評，港區國安法也不用與選舉掛勾。郭家麒則表示，港人只是要求「一國兩制」，然而《逃犯條例》是破壞香港法治及自治，港區國安法則是想世世代代的港人被奪去自由，公民黨即使面對打壓也不會退縮。

+ 4 + 3 + 2

派李予信再爭超區議席

公民黨過去曾欲染指俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別議席，在2016年立法會選舉，便派出陳琬琛參選，最後陳對外聲稱因工作問題放棄，以力保當年超區泛民第三席。

今屆公民黨則派出東區區議員李予信，參與超級區議會初選。李予信提到，近日有社工因在反修例示威中作調停而被判監一年，批評政府踐踏社工人道支援工作。他又指自己於去年反修例運動剛開始時成為註冊社工，並開始在示威現場作支援，惟經歷7.21事件後令他決意成為議員，期望用更有力的身位指出政權不善，又指即使面對政權打壓，亦奉陪到底。