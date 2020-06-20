港版國安法｜人大常委會議今閉幕　新華社報道中未見將表決國安法

十三屆全國人大常委會第十九次會議將於今日（20日）閉幕。據新華社周五報道，人大常委將表決事項中，未有被稱為「港版國安法」的《香港特別行政區維護國家安全法》。 新華社周四報道，國安法草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。港區人大代表葉國謙估計，今日很大機會公布草案具體條文。

人大委員長栗戰書（左三）參加周五的審議會議。（新華社）

新華社周五報道，十三屆全國人大常委會第十九次會議周五下午舉行分組會議，審議退役軍人保障法草案和擬提請表決事項等，人大委員長栗戰書參加審議。

報道指與會的全國人大常委會組成人員、全國人大專門委員會組成人員認為，退役軍人為國防和軍隊建設做出了重要貢獻，做好退役軍人工作，對於鞏固中共執政地位、確保國家政權穩固、厚植強軍興軍根基、維護社會安全穩定具有十分重要的意義。與會人員還對退役軍人保障法草案的內容提出進一步修改完善的意見建議。

另一報道指，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛向會議作了關於公職人員政務處分法草案修改意見的匯報，關於檔案法修訂草案修改意見的匯報，關於人民武裝警察法修訂草案修改意見的匯報。憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出了相關草案建議表決稿。

全國人大外事委員會主任委員張業遂向會議作了關於《武器貿易條約》審議情況及加入條約的決定草案代擬稿的匯報。全國人大財政經濟委員會副主任委員、全國人大常委會預算工作委員會主任史耀斌向會議作了關於2019年中央決算草案和2019年中央決算報告審查情況及決議草案代擬稿的匯報。