港版國安法｜記協楊建興：近年現自我審查　憂未來報道衝擊國安

全國人大早前通過「港版國安法」，新聞界憂受到影響。記協早前向正式會員發問卷，了解他們對國安法的意見，結果發現，98%受訪者反對訂立。香港記者協會主席楊健興今日在港台節目《千禧年代》上表示，新聞業界屬高危行業，比一般人士更加擔心，擔心未來一些報道亦會被視為衝擊國家安全；他亦表示，近兩、三年已經見到香港傳媒出現自我審查現象。

記協主席楊健興指新聞業界對立「港版國安法」持續擔心。（港台截圖）

楊健興指，過往涉及國家安全，都是指基本法廿三條，政府一直指等有較好的條件再推行，而今次立「港版國安法」則顯得突然，且立法過程與以前完全不同。他說2003年推出廿三條草案時，立法會仍然有空間討論，然而今次的「港版國安法」包含一些什麼範圍，都只由新華社的公布，且字眼也不斷有變化。

他說新聞界會擔心以後的一些報道會被認為危害國家安全，這不僅僅是心理上的威脅，相關記者、編輯或者傳媒機構可能更會有擔心負起刑則的問題，尤其目前在審訊程序、地點都屬未知。他強調新聞界屬高危行業，比社會整體的擔心更嚴重，若「港版國安法」通過，目前條文如何寫、將來如何做，都是好大問題，新聞界的憂慮會持續。

國家安全概念廣闊無所不包 傳媒自我審查已出現

楊健興說國家安全的概念可能更廣闊，指在中國政府看來，基本上是無所不包，能源、經濟、環保、衛生的議題都與國家安全相關。從近來相關人士的言論來看，他相信「港版國安法」的法網會相當大，甚至有些地方特意不寫清楚，「有殺錯無錯過」以達到震懾效果。他說這兩、三年傳媒的自我審查已經出現，一些敏感的報道會少報、不提及。

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