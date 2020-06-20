立法會選舉｜新西初選協調會批街工違反協議：不參與有街工的初選

立法會選舉將在九月舉行，民主派將在7月11和12日舉行初選，力爭議席過半，其中新界西早前達成具約束力共識，派出六隊參選。街工昨日宣布參選，明言不會按初選結果定立名單，有違共識。 由議會陣線朱凱廸、民主黨尹兆堅、以至屯門區議員張可森等多位本土派素人組成的「新界西初選協調會」成員，今日（20日）發表聯合聲明，指街工表明不會遵守初選協定，即失去參與資格，明言不會參與有街工參與的初選機制。

「新界西初選協調會」成員、議會陣線立法會議員朱凱廸。（資料圖片）

發表聯合聲明的包括天水連線伍健偉和林進、前學民思潮發言人黃子悅、屯門區議員張可森、議會陣線朱凱廸、工黨吳敏兒、公民黨郭家麒、民主黨尹兆堅和新民主同盟譚凱邦。

聲明指，街工的行為違反新界西初選協調會的協議，破壞了參選人之間的互信及初選的公信力，影響極壞，隨時會觸發「骨牌效應」，令好不容易建立起來的初選機制毀於一旦。因此認為街工表明不會遵守初選協定，即失去參與資格，新界西初選協調會成員不會參與有街工參選的初選。但強調希望初選可以繼續進行，惟無法認同街工的理念及行為，因此難以與街工參與同一平台。

初選發起人戴耀廷教授昨日在fb發表的聲明已指出：「若不願遵從大家已達成的協議，應不可參與初選」。

初選發起人戴耀廷教授。（資料圖片）

街工昨日在立法會召開記者會，主席盧藝賢宣布派隊參加新界西立法會選舉民主派初選，並表明除了初選結果外，會再參考民調結果再決定是否出選，被指違反協調共識。