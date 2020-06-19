立法會選舉〡拒認初選具約束　盧藝賢接棒選新西：我好欣賞梁耀忠

立法會選舉將在9月舉行，街工今（19日）召開記者會，宣布派出一張四人名單參與立法會新界西，主席盧藝賢排名單第一、現任立法會議員梁耀忠排第二抬驕、葵青區議員梁志成和梁靜珊排第三和四。 民主派將在下月11和12日舉行初選，力爭議席過半，其中新界西早前達成有約束力共識，將派出六隊出戰。盧藝賢表示，除初選結果外，會再參考民調決定是否出選。他又引用上屆立法會議員朱凱廸和鄭松泰在選舉初期支持度較低，惟最後成功跑出作例子。 被問此舉是否違反初民主派的初選協定，盧藝賢否認，強調民主派共識是爭取愈多議席愈好，又指若參考民調結果後仍落後會考慮退選。

街工宣布派出一張四人名單參與立法會新界西選舉，主席盧藝賢排名單第一、現任立法會議員梁耀忠排第二抬驕、葵青區議員梁志成和梁靜珊排第三和四。（羅家晴攝）

梁志成表示，街工會參與初選，亦同意泛民要團結一致才取得更多議席，但他稱由於牽頭協調工作的港大法律學院副教授戴耀廷已建議不要簽署共同綱領，避免出現集體DQ情況，故未有參與民主派早前簽署的抗爭承諾書。

梁志成又指，每人都有參選權和被選權，故建議參考初選結果時亦要參考民調等結果。梁耀忠則表示，應視乎實際情況，認為各人選可在初選後再「坐低傾傾」，多作溝通和商議。

盧藝賢表示，因欣賞梁耀忠和街工「揼石仔」的態度，故在2012年決定加入，積極為基層和勞工發聲。梁耀忠則指，2016年街工出戰超級區議會和新西，希望有第二梯隊能夠參加議會工作，四年後仍然堅持有關安排。他又指，雖然自己退下至名單第二位，但不等同放棄關注基層工作，仍然會繼續服務街坊。