立法會選舉〡街工不按初選結果定名單　戴耀廷：不遵協議不可初選

立法會選舉將在九月舉行，民主派將在下月11和12日舉行初選，力爭議席過半，其中新界西早前達成具約束力共識，派出六隊參選。街工今(19日) 宣布參選，主席盧藝賢稱除初選結果外，會再參考民調決定是否出選，被指違反協調共識。 據了解，昨日新界西協調會上，各人就簽署初選機制協議達成共識，僅街工未有表態會簽署。負責協調的香港大學法律系副教授戴耀廷表示，大家早前已達成共識，按初選投票定出六張名單參選，「若不願遵從大家已達成的協議，應不可能參與初選。」

街工宣布派出一張四人名單參與立法會新界西選舉，主席盧藝賢排名單第一、現任立法會議員梁耀忠排第二抬驕、葵青區議員梁志成和梁靜珊排第三和四。（羅家晴攝）

宣布參與初選的新民主同盟、荃灣區議員譚凱邦對街工的言論表示難以置信，希望對方三思。譚凱邦認為，參與初選就要服應機制的安排，不太明白街工的理念，做法令人失望。

另一名有意參選的屯門區議員張可森稱，昨日在新西協調會上，大多人同意簽署初選機制協議，而街工僅稱今日回覆，結果卻於記者會上宣布除初選結界外，會參考民調結果才決定是否出選。張可森強調，現時是團結一致的時候，「如果有人覺得國安法要通過，不用追求雙普選和要求回應五太訴求，可參加建制派初選。」

有政黨中人稱，一直支持簽署戴耀廷提岀的共同綱領書，昨日協調會亦有共識，大家會簽署在協調平台下確立具約束力的初選協議。



戴耀廷在facebook表示，若不願遵從大家已達成的協議，應不可參與初選。

戴耀廷 : 大家理解初選結果公布後 首六張名單參選

戴耀廷傍晚在facebook表示，大家理解初選投票結果公布後，各表明參與協調機制的個人或團體，按著各名單所得到支持的多少，由首六張名單參與官方選舉，其他名單承諾不參與官方的選舉。

戴耀廷稱，「我之前說不會要求各參與初選的名單簽署協議，我再次強調這並不代表協議不存在。」他又指，上面的協議是所有參與協調的各方的共識，若不願遵從大家已達成的協議，應不可參與初選。