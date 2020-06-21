林卓廷去信鄧炳強　促跟進何君堯、石鏡泉涉嫌煽動7.21事件

去年7月21日元朗西鐵站發生白衣人襲擊事件，民主黨立法會議員林卓廷今日（21日）去信警務處處長鄧炳強，列舉立法會議員何君堯、《經濟日報》前副社長石鏡泉涉嫌煽動使用暴力的證據，要求當局嚴肅跟進事件，不應徇私包庇撐警人士。

去年7月21日元朗西鐵站發生襲擊事件，一批白衣人在地鐵站襲擊群眾。警方事後至今檢控7人。

元朗721事件發生近一年，警方至今檢控7人。林卓廷在致鄧炳強的信函中，列舉了4項證據，指控何君堯和石鏡泉涉嫌煽動有關襲擊事，包括二人在去年7月的言論，以及7.21當日，何君堯身在元朗的片段。

林卓廷引述何君堯去年曾在Facebook直播中說：「而家又話嚟搞元朗，元朗就歡迎佢哋嚟，嚟度嘅時候點樣啊，會招呼佢哋，我相信我哋27鄉最重兵嘅」;石鏡泉則在「守護香港」集會中表示，要拿藤條「教仔」。在7.21當晚，何君堯被拍攝到主動與白衣人握手致意，並向白衣人稱「你哋係我嘅英雄」。

林卓廷在信中指，有合理理由相信二人已觸犯香港法例，包括法例第245章 《公安條例》第26條「煽惑傷害他人身體罪」及「煽惑暴動罪」。林卓廷認為，鄧炳強遲遲未對二人作調查或檢控，會引起市民合理的質疑，即警方以「雙重標準」寬鬆處理涉及撐警人士的嚴重罪案，甚至包庇、縱容有關涉嫌違法言行。