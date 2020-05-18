監警會陳錦榮否認報告撐警　無證據顯示721警與白衣人勾結

監警會上周五（15日）公開反修例示威的審視報告，外間批評內容片面。監警會委員陳錦榮今（18日）接受訪問時不同意屬「撐警報告」，強調只是重整事件時序，但監警會職權限制無調查權，故只能基於收集到的資料鋪陳時序。 被問及報告認為721事件中不涉「警黑勾結」，陳錦榮稱委員憑大場景判斷警方當時只想調停黑衣人與白衣人，形容是「喺中間禁住兩邊」，警員「拍膊頭」舉動是想推白衣人回南邊圍，無足夠理由顯示雙方有勾結，亦找不到證據證明兩者無勾結。

監警會日前公布反修例事件半年的報告。（資料圖片／羅君豪攝）

監警會委員陳錦榮接受商台節目《在晴朗的一天出發》中回應外界對監警會報告的質疑。他不同意外界指報告是「撐警報告」，強調報告內容是基於監警會收集到的資料重新整理，除了警方提供的資料之外，委員會有邀請公眾人士提交相片或短片，亦有向在事件中扮演部份角色的公營機構索資料，例如港鐵、中信大廈向監警會提供閉路電視片段。監警會同時委託兩所大學做問卷調查，向警方、市民及示威者了解對武力使用及社會事件的看法。

陳錦榮強調，監警會將不同的資料一併考慮，要一致、無衝突才會接納，而委員亦會作出觀察，再做事實的結論。被主持問到社會需否再做更多調查，以查出「香港的真相」，陳承認監警會沒有調查權，只可鋪陳事實，又認為今次的事件背後原因複雜，即使獨立調查委員會亦未必查到。

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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陳錦榮：「睇大場景」判斷721沒有「警黑勾結」

被問及元朗721事件當中，監警會基於哪些證據，判斷當日警黑無勾結，以及直指當晚收到逾萬報案電話是有人欲癱瘓報案中心；陳錦榮回應時多次語塞，稱媒體形容的「拍膊頭」舉動，是警方在黑衣人與白衣人中間調停，以免將發生的集體打鬥，當時白衣人走出南邊圍，警方亦指向他們返回南邊圍，屬勸喻性質。不過他同承認只「睇大場景」作判斷，沒有證據顯示沒有「警黑勾結」。

對於癱瘓報案中心的說法，陳錦榮稱是觀察到有社媒在網上呼籲人盡量打999報警，稱要癱瘓報案中心，委員會認為當晚於兩小時內收到兩萬多個報案電話與平日比較多很多，是有人回應該社媒的呼籲，故作此結論。不過他稱不清楚癱瘓報案中心的目的，亦承認有可能是市民從電視畫面見到有人打鬥而報警，但結論未列明此可能性。

料國際專家報告不會較監警會更實際

有早前請辭的監警會前國際專家小組成員稱將另撰報告，陳錦榮指不知其做法，但看不出國際專家會如何較監警會更加實際、更加看見事實，若其結論只基於想像，不排除有人只看到自己相信的事。