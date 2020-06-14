何君堯傳與建制KOL組名單選新西　分析：冀盡吸「極藍」票

一直憑出位言論突圍而出的新界西立法會議員何君堯，在九月立法會換屆選舉又出「奇兵」。地區消息盛傳，部署競逐連任的他將與多名建制派KOL合組名單出戰，包括經常拍片批評美國干預香港內部事務的「黑超哥」許民楓、去年底於新加坡辦政治聚會遭扣查一個月後遣返香港的「華記正能量」楊官華，以及「大衛Sir」。由於該三名KOL形象鮮明，加上其Youtube頻道各擁數以十萬計訂閱者，料何君堯冀盡吸新界西的「深藍」及「極藍」票。 何君堯於6 月2日已將其facebook背景圖片換成4人合照，並標題為「戰狼縱隊」。 倘消息屬實，這已是建制派在九月立法會選舉中的第三張「KOL」出戰名單，其他兩名單包括代表新民黨參選新界東的李梓敬、出戰九東龍的工聯會鄧家彪。

有傳將與加入何君堯團隊參選的楊官華，其Youtube頻道「華記正能量」有20萬名訂閱者。（Youtube頻道截圖）

華記Youtube頻道有20萬名訂閱者 鄧家彪亦擁近5.6萬

建制派自去年下半年起，開始發動KOL攻勢，冀發動網上輿論攻勢。當時仍是自由黨，現時已轉到新民黨的李梓敬今年初更發起「KOL 100計劃」，招募100名成員加入，擺明車馬，聲稱要為「建制正義」力量打好文宣戰。目標明顯是對抗反修例示威者去年攻勢不斷的網上文宣，以及跟部分支持反修例的KOL抗衡，例如國際關係學者沈旭輝、傳媒人潘小濤等。

「華記」、「黑超哥」等一直有在網上平台如facebook及Youtube等，宣傳建制派訊息。其中華記在Youtube有20萬名訂閱者，黑超哥則有12.3萬訂閱者。他們後來更進軍內地微博，一眾建制派KOL一直都有互動、合作，例如黑超哥曾與建制派主打青年工作的高松傑合唱撐警歌曲，又曾與李梓敬、「大波Man」石房有等人飯聚共商大計，並上載至社交媒體宣傳。

有傳將轉戰九龍東的工聯會鄧家彪，亦有開設Youtube頻道，目前已有近5.6萬名訂閱者。

KOL「戰隊」成建制派今年立法會選舉的「奇兵」↓↓↓

何君堯過去4年在立法會內不時發表出位言論，路線比有政黨包袱的民建聯、甚至工聯會議員更傾向「極藍」，例如曾以涉性騷擾及歧視的言論批評香港本土的毛孟靜；雖然不少建制派支持者或對這種言論有所保留，但對大多數「深藍」人士來說頗有市場。

分析指，經過去年區選議會選舉建制派遭遇滑鐵盧，何君堯集結一眾藍營KOL加入競選團隊，明顯想盡吸新界西的「深藍」票，「三名KOL各擁數以十萬計訂閱者，當中大部分都係鐵粉，至少可以推高何君堯的曝光率」。