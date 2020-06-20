港版國安法細節曝光　公務員入職需宣誓擁護《基本法》、效忠特區

「港版國安法」內容細節今日終於曝光。其中，《草案說明》中列明，香港居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。 民建聯立法會議員陳恒鑌認為，《草案》中列明的「就任公職」人員，包括公務員在內；又指《草案》要求簽署文件確認或者宣誓效忠《基本法》，是為了防止公務員以「不知道」作為理由，去參與或進行一些違反公務員身份、與公職有衝突的事情。

公務員事務局局長聶德權早前表示，局方正就公務員宣誓做了一些內部研究工作，下月將到立法會提交進度報告。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

公務員事務局局長聶德權早前表示，局方正就公務員宣誓做了一些內部研究工作，下月將到立法會提交進度報告。他強調，在宣誓問題上，公務員要擁護基本法，效忠香港特別行政區政府，是一貫的責任，非常清晰。

現時「港版國安法」草案中列明港人就任公職時需要宣誓，可見議題已提升至國家層面，國家需確保的公務員要擁護《基本法》，及效忠中華人民共和國香港特別行政區，這亦符合聶德權早前的論調，即香港的公務員是國家治理體系一部份，在一國兩制下，同時是特區政府和國家的公務人員，執行職務需考慮其兩重身份。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，僱員效忠僱主是應該的事，但擔心會對日後公務員表達個人意見有所限制，並對政府招聘精英有影響，但他不擔心會影響內部士氣及工會工作。

華員會會長利葵燕回應說，暫未有時間討論有關內容，需稍後了解文本內容後再作回應。

「港版國安法」生效後，若有公務員涉及進行或參與效忠《基本法》相違背的事情，陳恒鑌認為最簡單的做法就是直接解僱。（資料圖片）

陳恒鑌：若有公務員違《基本法》 最簡單做法是直接解僱

陳恒鑌認為，《草案》中列明的「就任公職」人員，包括公務員在內；「港版國安法」生效後，若有公務員涉及參與有違《基本法》的事情，陳恒鑌相信會被追究，「最簡單可能就是被解僱」，如干犯香港維護國家安全法律的四類犯罪行為，更有可能負上相關刑事責任。

最後，陳恒鑌盛讚《港區國安法草案》內容配置完備，又指草案強調以法治原則行事，列明執法遵守國際人權公約，「令香港人對條例增加了信心，之前有人妖魔化條例，不攻自破」。