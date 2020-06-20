港版國安法細節曝光　駐港國安署在何情況下會執法？須符一個原則

「港版國安法」細節今日(20日)正式曝光。全國人大常委會法工委主任沈春耀在會議期間作出法律草案說明，當中最受矚目的一項細節，可說是中央將在港設立國安公署。《草案》說明中列明，國安公署只會在特定情形下在港執法，究竟何謂「特定情形」？日後香港會否出現有內地人員隨意在港執法的情況？ 國安公署在港執法時需依從嚴謹守則，除須遵守全國性法律外，還應當遵守香港特別行政區法律。據了解，若有涉及藏獨、疆獨、台獨、國際恐怖組織在港活動、國際間諜案等特殊和嚴重案件，本地執法司法力量不適合處理時，在此原則上，就由中央出手處理。

國安公署是中央駐港機構之一，與中聯辦、解放軍駐軍、外交部駐港公署一樣，屬中央駐港機關。圖為中聯辦。（資料圖片）

國安公署料屬中央駐港機構之一，是繼中聯辦、解放軍駐軍、外交部駐港公署後，第四個中央駐港機關，層次頗高，其主要工作是分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

對於外界關注，國安公署會否在港執法，根據沈春耀在《說明》指，中央保留了在「特定情形下」對香港發生的極少數嚴重危害國家安全犯罪案件實行管轄的權力，意即公署只會在特殊情況下在港執法，例如一些特別案件如藏獨、疆獨、國際恐怖組織在港活動等，若特區政府無能力處理，就由中央出手處理。另外一些涉及國際間諜的案件，由於案件內容或十分敏感，或涉及國家機密，故同樣由駐港國安公署處理。

沈春耀解釋，以上做法是中央全面管治權的重要體現，有利於支持和加強香港維護國家安全執法工作和司法工作，有利於避免可能出現或者導致出現香港基本法第18條第4款規定的緊急狀態情形。

事實上，在港設置國安公署亦符合鄧小平在1987年提出一國兩制的初心。當時他在會見香港基本法起草委員會委員時曾說過，「保持中央的某些權力，對香港有利無害」，「總有一些事情沒有中央出頭你們是難以解決的」。

值得留意的是，沈春耀在說明時並無提及將如何處理涉及港獨的案件，據了解，這意味日後的港獨案件將續由港府執法，相信此舉可釋除大部分港人的疑慮及擔憂。

消息又指，日後大多數的案件將由港府自行執法及處理，國安公署只會在「特定情況下」，才會行使對有關案件的管轄權。

事實上，沈春耀在《說明》中強調，中央實行管轄的案件只是「特定情形下」的，是少之又少的，因此不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據基本法享有的獨立的司法權和終審權。