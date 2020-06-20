港版國安法〡新華社評論：中央要有實權　才能有效震攝犯罪行為

人大常委會法工委向人大常委會議說明「港版國安法」，《新華社》於今日（20日）傍晚發稿，使得這條備受關注的草案內容曝光。 《新華社》其後發表評論文章，指中央對香港的國家安全負有最大和最終責任，必須有「實際抓手」，才能對極少數犯罪行為產生有效震攝。

《新華社》評論文章指，這次人大會議通過「港版國安法」，「是最高國家權力機關貫徹黨的十九屆四中全會精神」，根據《憲法》和香港《基本法》有關規定，適應新的形勢和需要，堅持和完善「一國兩制」制度體系出的一項重要制度安排。

處理國安法與中港法律銜接、兼容、互補關係

「港版國安法」起早過程中，「堅定制度自信、堅持問題導向、突出責任主體、統籌制度安排、兼願兩地差異」，着力解決香港在維護國家安全方面存在的法律漏洞、制度缺失和工作「短板」，落實香港維護國家安全的憲制責任和主要責任，從國家和香港兩個層面、法律制度和執行機制兩方面作出系統全面的規定，並處理好「港版國安法」與國家有關法律、香港本地法律的銜接、兼容、互補關係。

文章強調，針對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現。中央對香港的國家安全負有最大和最終責任，必須有「實際抓手」，才能對極少數犯罪行為產生有效震攝。