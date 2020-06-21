港版國安法｜梁愛詩：國安顧問非太上皇　疆獨、藏獨僅中央懂處理

一連三日全國人大常委會會議昨日（20日）結束，「港版國安法」《草案》內容曝光。主要內容包括審理國安法的法官須由特首指派、特區設立國安委員會、中央將在港設國安公署及指派國安事務顧問等。 基本法委員會前副主任梁愛詩出席商台節目時表示，相信日後國安委員會的顧問雖由中央指派，但不會是「太上皇」，強調此人只是在政策上向中央負責，不會直接行使權力。她又提到，中央會介入處理的「特定情形」暫時未明，但相信一些問題如疆獨、藏獨、部分國際事件，香港不熟悉情況，只有中央才會了解及處理。

全國人大會議通過，由人大常委會制訂港版國安法。（新華社）

國安顧問意見不適用可不採納

梁愛詩指，對於未能看到港區國安法草案的具體內容，感到有點失望，不過人大法工委向人大常委會提交的草案說明，已經能解釋很多疑慮。她引述草案說明指，特區要設立「維護國家安全委員會」，分析研判香港特區維護國家安全的形勢，制定維護國安政策，委員會內有中央指派的顧問，但此人不是直接行使權力，而是政策性的，向中央交代。

被問到這名顧問是否「太上皇」，梁愛詩不同意，指顧問只會為委員會提供意見，相信不可以指令委員會做或不做什麼。顧問提供的意見如不適用，委員會未必一定採納，可以交由中央定奪，但相信顧問提的意見一定有其道理。

另一關注點在於草案說明提到，將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件。梁愛詩指，即使這樣也不等於特首能完全控制法官人選。她認為，香港目前由司法人員推薦委員會提名、特首任命的方式，已經「寬鬆」、「公開」過美國的制度，因美國的最高法院法官，可以由總統自由選擇（按：由總統提名，參議院審議通過）。

梁愛詩。（資料圖片）

主要官員犯案或由中央處理

另根據草案説明，駐港國家安全公署和國家有關機關，在特定情形下對「極少數危害國安案件」行使管轄權。梁愛詩表示，暫時未清楚何謂「特定情形」，要看到草案詳細内容後才知道，但據港澳辦副主任鄧中華日前的言論，她認為有此安排並不出奇。

梁愛詩舉例指，回歸前如果港督犯法，案件也在英國審理；西班牙加泰自治區前領導人推動加獨，案件也在首都馬德里處理而非在當地審理。她認為，如果特首和主要官員犯案，也可能交由中央處理有關案件。此外，有些案件例如疆獨、藏獨等，香港完全不知道或者熟悉的國際事件，只有中央才掌握有關情況，由中央處理也屬正常。