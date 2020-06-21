港版國安法｜人民日報：中央行使管轄自我克制　特區管不好才出手

新華社昨日（20日）報道國安法草案內容，引起外界關注。內地《人民日報》今日（21日）發表評論文章，指中央對香港展現最大信任，強調中央機構在行使相關執法權、管轄權時，是有限度、自我克制，是「少之又少」，僅在特區對危害國家安全的案件「管不了、管不好」情況下，方會出手。

文章指出，中央在國安法事件上，對特區展現了最大程度的信任，「一個主權國家把維護國家安全事務交給地方處理，世界上沒有哪個國家能夠做到」，直言此舉彰顯了中央維護國家安全的決心和勇氣，也表明對特區政府的莫大信任。

文章指在大部分情況下，從執法檢控到司法工作都會由特區處理，「包括執法檢控和司法工作都由特區去完成，絕大多數案件都交給特區辦理。中央機構在行使相關執法權、管轄權時，是有限度的、自我克制的，是少之又少的。只是在特區對危害國家安全的案件『管不了、管不好』情況下，中央才會出手。一個是『絕大多數』，一個是『少之又少』。」

評論指，中央不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據基本法享有的獨立的司法權和終審權，認為那些散播國安立法令「一國兩制」已死的聲音，以及「司法獨立的終結」可以休矣。

人民日報發表評論文章，強調中央對港展現最大程度的信任。（人民日報圖片）

評論續指，當局在國安法實施上有明確分工，如特區設立維護國家安全委員會、警務處設立維護國家安全的部門、律政司設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門、特區行政長官指定符合條件的法官處理危害國家安全犯罪案件，「誰執法、誰檢控、誰審理，一目了然。在清晰明確的規定面前，那些想藉此混淆視聽、干擾民意的計劃必然泡湯。」

文章其後批判西方政客聯合香港「港獨」、「黑暴」、「攬炒」勢力，大肆詆毀香港國安立法，形容歐洲議會通過涉港國家安全立法有關決議，是粗暴干涉中國內政的行為。

指FBI、CIA亦是維護國安

文章又以美國及英國為例，指國家安全屬於國家事務，國安立法屬於中央事權，「試問哪個國家允許在自己國土上從事危害國家安全的活動？世人所熟知的美國FBI（美國聯邦調查局）、CIA（美國中央情報局）和英國的MI5（英國『軍情五處』），不都是維護國家安全的機構嗎？他們肯讓自己國家的地方政府行使維護國家安全的權力嗎？中國把維護國家安全的主體責任交給香港，還受到他們攻擊，其『國際馳名雙標』昭然若揭。」