港區國安法︳葉巧琦：特首指派法官聞所未聞　馬逢國：不左右審案

「港區國安法」草案細節昨日（20日）曝光，包括中央將在香港成立「國家安全公署」、特區成立國家安全委員會、審理國安案件的法官由特首委任等。 香港律師會前會長蘇紹聰指，國安法與成立特區的制度，同樣來自國家最高權威機構，相信國安法的法律等級與《基本法》等同。大律師公會副會長葉巧琦則指，草案暫時公開的內容仍未就四類犯罪行為作具體定義，認為立法過程透明度太低，由建制派「得閒就放啲風」並不理想。

葉巧琦指，由行政長官指定法官一事難被香港律師所接受，因為這有違本港司法獨立的原則，「聞所未聞」。（節目截圖）

葉巧琦：港府涉足檢控、審訊不妥

葉巧琦在港台節目《城市論壇》中表示，由特首指定法官審案難以接受，質疑有違司法獨立原則，直言是「聞所未聞」。她舉例指，有關犯罪行為由港府提出起訴，但指派法官又由港府首長委派，認為檢控及審訊都有港府涉足，做法不妥。

港區人大代表馬逢國認為，中央是不得不代香港就國安法立法，形容立法已相當克制，在司法、執法很大程度依賴港府自行處理，又指美國的國安問題亦由聯邦政府處理。他認為，國家安全法有別於其他法例，如何判斷是非，相當程度是政治決定，而本港法官沒有效忠中華人民共和國，反問如何交由法官自行處理。他指，按其理解，特首將委任一批法官處理國安法，並非委任個別法官審理個別案件，認為這安排不會左右法官審案。

民主黨立法會議員涂謹申指，世上很多國家的國安法都受制於聯合國國際人權公約，而國安法在司法上最大的挑戰，是重大案件能否堅守人權價值，他認為內地制定的國安法很難與本港的國際標準接軌。馬逢國聞言反駁指，國際人權公約寫明個人行為不能抵觸國安法，葉巧琦即指國安法仍要符合法律上的「相稱性驗證標準」，研究有關法律是否合乎適當比例。

蘇紹聰指，國安法的性質是全國性法律，不只照顧香港特別行政區的法律。他指出，《基本法》所指的「司法獨立」，是獨立司法權及終審權，當中司法權包括法院的審判權，而各級法院組成列明按法律規定，而每一個法官亦經由特首任命。他認為國安法是國家層面的事，有可能需要閱讀國家機密，認為特首有權參與合理。

馬逢國認為中央立法時已很克制，將偵查、起訴等都交由香港處理，估計只有港府無法處理時，中央才會出手。（節目截圖）

特殊情況保管轄權 馬逢國：中央已很克制

至於在特殊情況下中央保留的管轄權，馬逢國認為中央已很克制，將偵查、起訴等都交由香港處理，估計只有港府無法處理時，中央才會出手。

涂謹申認為條文沒有提及何為「特殊情況」，但實際上是信心問題，因為內地的法制相對落後，而香港本身與國際接軌。但他強調，本港本身有不少審理兩地行為的案件，牽涉沒有管轄權時，亦有司法互助與別國合作。

葉巧琦指，何謂「極少數」案件目前完全沒有界定，「管轄權」亦無提及是否包括執法權、司法權等，認為內地的司法概念如果加進香港將有很大問題，因為國內的國安定義與香港可以很不同。

關於設立國安公署，葉巧琦認為與司法機構建立協作機制、行動配合，即代表執法與司法都要協作，但香港的司法機構獨立，「點會同行政機關有行動配合呢？」她質疑，為何有人會形容這只是小問題。

中央政府主動為香港制定國安法，是「一國兩制」能否成功的一次重大考驗。（資料圖片）

中央委派國委顧問 蘇紹聰：涉國家機密一定要有

至於由中央派人擔任國家安全事務顧問，馬逢國認為「再合理不過」，因為國家安全牽涉很多國家事權，既然現時決定依靠港府執行，派人與香港的國安委員會協調亦有需要，相信顧問只是委任一人，不會擔當「太上皇」，而是協調角色。

涂謹申指，本港從來沒有委員會由中央指派人員與港方一同開會；蘇紹聰認為，部分案件將涉及國家機密，一定要有國家安全顧問才可行。

涂謹申強調，人大常委、政協等一直都不知道草案內容，直至草案內容出台，行文卻指已經問及很多港方意見。馬逢國承認，他作為人大代表亦是很遲才知道立法內容，但提及去年四中全會時中央已作了決定，立法一開始行文亦與當時一樣，只是港人無知，沒有留意。