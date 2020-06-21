立法會選舉｜「落敗照選論」釀杯葛風波　街工無報名民主派初選

立法會選舉9月舉行，民主派於下月11至12日舉行初選，街工在周五(19日)宣布參選新界西，由現任立法會議員梁耀忠排名單第二，為街工主席盧藝賢「抬轎」，惟盧稱除初選結果外，會再參考民調決定是否出選。言論一出即令街工成為眾矢之的。多名民主派批評街工違反協調共識，議會陣線朱凱廸、民主黨尹兆堅及多位素人組成的「新界西初選協調會」成員發表聯合聲明，表明「不會參與有街工參與的初選機制」。 報名期昨晚（20日）截止，有街工中人承認，該黨沒有報名參與初選，指在其他參選人明言杯葛街工的情況下，若強行參與初選機制，只會釀成另一場風波。

議會陣線朱凱廸、民主黨尹兆堅及多位素人組成的「新界西初選協調會」成員發表聯合聲明，表明「不會參與有街工參與的初選機制」。（資料圖片）

據了解，街工早前在會員大會上一致通過參加民主派初選，會上亦有討論過初選後再參考民調「棄選」的方案，「大家都認為係好嘅。」惟周五召開記者會公布參選名單，並發表「再參考民調結果」言論後，外界對街工立場反彈極大。

消息人士指，街工成員參加初選的提名及表格都已準備妥當，但最後沒有報名。至於街工會員有否就臨門一刻不參加初選達成共識，消息稱「其實都唔需要解釋」，指現時不是街工選擇參不參加初選，「係佢哋(其他民主派)唔接受，我哋都唔可以一廂情願。」而目前有其他參選人明言不會參加有街工參與的初選機制，「如果照擺落去，又釀出另一場風波。」

消息人士表示，目前街工正內部諮詢會員意見，兩、三日內將公開交代。根據負責初選的民主動力公布，新界西有8張名單報名爭6個出線權。

街工日前召開記者會，宣布派出一張四人名單參與立法會新界西，主席盧藝賢排名單第一、現任立法會議員梁耀忠排第二抬驕、葵青區議員梁志成和梁靜珊排第三和四。

民主派將在下月11和12日舉行初選，其中新界西達成有約束力共識，將派出六隊出戰。盧藝賢當時表示，除初選結果外，會再參考民調決定是否出選。他引用上屆立法會議員朱凱廸和鄭松泰在選舉初期支持度較低，惟最後成功跑出作例子。被問此舉是否違反初民主派的初選協定，盧藝賢否認，強調民主派共識是爭取愈多議席愈好，又指若參考民調結果後仍落後會考慮退選。