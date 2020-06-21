分析｜港版國安法月底人大通過幾可篤定　譚耀宗：程序上可做到

「港版國安法」如在箭弦，全國人大常委會昨日（20日）才剛剛閉幕，下一次會議已緊接而來。據新華社今日（21日）報道，人大常委會下次會議將於6月28日至30日在北京召開。 來自北京消息指，除非有重大關鍵工作未完成，否則人大常委會將於月底完成國安法審議工作，意味國安法很可能趕及「七一」、香港回歸23周年之際生效。 全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，程序上委員長會議可於28日加入審議國安法議程，如人大常委對草案沒大意見，可交由委員長會議決定是否提交表決，他目前難以估計會否這樣做。港區人大代表葉國謙相信，月底的人大常委會「百分百」通過國安法草案，認為「審兩次已足夠」。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

委員長可加插議程

全國人大常委會昨（20日）閉幕，會議初審國安法草案，主要內容包括設立由特首擔任主席的國家安全委員會，由中央指派「國家安全事務顧問」；中央在香港設「維護國家安全公署」，監督、指導、協調和支持港府的國安工作；審理國安案件的法官要由特首指派等。

新華社今日報道，下次常委會會議將於本月28日至30日召開，將審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案等，但未有提及會否處理「港版國安法」草案。

不過，國安法現時未納入議程，不代表不會審議，翻查資料，新華社於本月10日報道，人大常委會將於18日至20日舉行，當時亦未提到議程包括審議港版國安法；至18日人大常委會開閉，新華社報道國安法草案已提請審議。

全國人大常委譚耀宗指，若委員長會議認為合適，「到時（28日）加入議程都可以」，若屆時人大常委對國安法草案意見較一致或討論成熟，可由委員長會議決定是否交由今次會議表決。他稱全國人大常委有百多人，可能有不同意見，目前難以估計月底會議會否通過國安法。

港版國安法人大會議上通過之後，由人大常委會開會審議。（中新社）

意見較一致 可經兩次常委會表決

根據內地《立法法》第29條，列入人大常務委員會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後，再交付表決。不過，該法第30條同時列明，列入常務委員會會議議程的法律案，各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後，交付表決。

港區人大代表葉國謙指，法案何時通過要視乎實際情況，不一定開足三次會議才表決，他認為國安法草案早在上月全國「兩會」已通過有關《決定》，剛過去的人大常委會亦經過初審，相信月底的會議表決通過的機會是「百分百」。

審理國安法的法官將由特首指派。（資料圖片）

事實上，政圈早已盛傳18日至20日會議後，人大常委會會在今月底再召開另一次會議，專門審議「港版國安法」。有港區人大私下表示，人大常委會一般在月底舉行，但剛閉幕的會議提早至月中舉行，目的是讓人大常委會於月底再舉行一次會議，審議「港版國安法」，預料今次會議通過機會很大。