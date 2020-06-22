北京研桂山島填海借讓香港建公屋　政界倡仿「橫琴模式」擁管轄權

《香港01》獲悉中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，包括在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，以解決香港房屋供應短缺的深層次問題。 有政界人士建議，桂山島的發展可參照「橫琴模式」進行，由內地撥地予香港建立新社區，在當地實施香港法律並由港府籌劃發展基建。

有資深建制派人士透露，近日收到可靠消息，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。

事實上，不石建制黨派早曾提出類似方案。港區人大代表鄭耀棠上月接受官媒《環球時報》訪問時更提議，中央可參照澳門的「橫琴模式」，由內地在香港鄰近地區撥地予香港建立新社區，以應對香港土地及住房長期不足的問題，加快「粵港澳大灣區」城市協同發展。

所謂「橫琴模式」，即參照中央授權澳門特區，對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區，依照澳門特區法律實施管轄。

所謂「橫琴模式」，即中央授權澳門特區，對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區，依照澳門特區法律實施管轄。根據去年10月通過的《關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定（草案）》，澳門獲批准租用珠海橫琴口岸的部份土地或建築直至2049年，在規定的期限內，澳門對有關區域擁有管轄權。

橫琴島經濟原以傳統型漁農業為主，09年時任國家副主席習近平訪澳時，確定橫琴島將由粵澳兩地政府共同研究開發，逐步將橫琴建設成為「一國兩制」下探索粵港澳合作新模式的示範區。中央授權澳門特區依照澳門法律，對包括橫琴島澳門大學新校區在內的橫琴口岸澳方口岸區實施管轄，並開始珠三角環線高速、京珠高速公路及澳門輕軌等建設，以建造珠海橫琴島及澳門城市之間的交通連結。

適逢去年澳門回歸20年，中央推行一系列政策扶助澳門經濟民生發展，包括在橫琴為澳門居民限價供房。據報，截至去年，在橫琴註冊的澳門企業已從十年前的5家發展到2000多家。去年又正啟動佔地面積約18萬平方米的「澳門新街坊」項目，預計可限價提供3800套住房，入住的澳門居民可直接享受澳門的教育、醫療等社會福利。