保就業計劃｜陳健波任CEO保險公司共領284萬　廠商會獲批逾300萬

政府今（22日）公布「保就業」計劃首批領取工資補貼的僱主名單，涵蓋近25,500名僱主、涉及約48億元工資補貼。除為人熟悉的大品牌外，不同商會、社團、工會、青年團體均有申請「保就業」計劃，當中不乏由政商界人士擔任要職的公司，其中立法會財委會主席、保險界議員陳健波擔任行政總裁及執行董事的兩間立橋保險公司，分別領取116萬及168萬資助，承諾受薪僱員人數共110人。 多個建制團體亦榜上有名，其中香港中華廠商聯合會（廠商會）獲批230萬，另一間公司「廠商聯合會展覽服務有限公司」，亦獲批77萬，合共承諾受薪僱員人數為118人。 廠商會會長吳宏斌指，受中美貿易戰、社會運動及疫情等因影響，廠商會上年出現財政赤字，曾考慮要精簡人手，但政府及時推出「保就業」，有助減輕中小企負擔。

廠商會會長吳宏斌。（資料圖片）

勞聯獲資助300萬

廠商會是本港四大商會之一，會員企業超過3,000家，雲集不少著名商人。吳宏斌指，廠商會屬非牟利工商團體，平日參與慈善項目，「取之社會，用之社會，我們不是購錢機構」，認為申請「保就業」計劃，毋關公眾觀感。他指，廠商會會員多是中小企，但過去一年受貿易戰及疫情打擊，由廠商會主辦的大型活動例如工展會工作、展覽服務等都受影響。

港九勞工社團聯會獲批逾300萬，承諾受薪僱員人數163人。勞聯立法會議員潘兆平解釋，組織兩大主要收入來自培訓課程及舉辦蛇宴，但受疫情影響，兩項活動大都取消，令收入大受影響。他本人早前亦捐出一個月立法會議員薪金與勞聯共渡時艱。

香港義工聯盟由全國政協常委譚錦球（左四）創立。（資料圖片）

「義工聯盟」獲批24萬 政協常委任主席

另外，疫情期間在全港高調派口罩的組織「香港義工聯盟」，亦獲批24.3萬，受薪僱員人數為9人。聯盟主席為全國政協常委譚錦球，其榮譽顧問為全國人大前常委范徐麗泰及立法會前主席曾鈺成，特首林鄭月娥擔任榮譽贊助人。

香港福建社團聯會、江西社團聯誼總會、深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會，分別獲批49萬、13.5 萬及2.7萬；香港教育工作者聯會獲批9萬; 連會員匯集企業二代的香港菁英會亦獲批13萬資助。