國安法｜涂謹申批設國安顧問　梁振英：中央確是國安問題太上皇

「港版國安法」細節日前曝光，其中一個較受關注的內容是規定港府須建立維護國家安全委員會，由行政長官擔任主席，中央指派國家安全顧問，就香港國安委履行職責相關事務提供意見。 民主黨立法會議員涂謹申今日（22日）見傳媒時質疑，國家委顧問由中央指派的內地官員出任，身份代表中央，角色猶如「太上皇」，港府只能對其意見言聽計從。 全國政協副主席、前特首梁振英隨即在Facebook反駁涂謹申，指香港並非「獨立王國」，中央在國防、外交及國家安全問題上，確實是「太上皇」，反指民主黨不應再與美國「勾肩搭背」。

民主黨議員涂謹申今日（22日）見傳媒時質疑，國家委顧問由中央指派的內地官員出任，身份代表中央，角色猶如「太上皇」，港府只能對其意見言聽計從。（資料圖片）

《港區國安法》草案列明，中央政府在香港設立維護國家安全公署，權力包括「監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責」。另外，國安委顧問亦會由中央委派，就香港的國家安全相關事項提供意見。

涂謹申形容公署職能「一條龍」指導和監督特區政府，等同擁有全面管治權，又可以就市民在港行為作拘捕並帶回內地，在港人士相當於失去所有保障。他又批評，由中央委派的國安顧問儼如「太上皇」，港府不可能不聽從中央的意見。

梁振英相隔數小時便在Facebook撰文反駁，指香港不是「獨立王國」，「如果要說『太上皇』，中央在國防、外交問題上，確是『太上皇』，在國家安全問題上也是『太上皇』。」他又指，美國人倒不可能是「太上皇」，「既不是香港的『太上皇』，也不應該是民主黨的」，奉勸對方「不要再勾肩搭背了」。