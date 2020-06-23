七．一遊行｜岑子杰斥警方態度敷衍：不批七一遊行的機會是百分百

每年7月1日民陣均會發起遊行，惟今年受疫情影響，「限聚令」生效至7月2日，橫跨七一遊行，外界關注政府是否以此為理由，拒批出遊行不反對通知書。民陣今日（23日）於北角警署與警方商討七一遊行的安排，民陣召集人岑子杰會後接受傳媒訪問，批評警方會面態度敷衍猶如走過場，警方雖未批出反對通知書，但相信遊行「百分百不會獲批」。 岑子杰又提出，警方應著政務司司長張建宗就是次遊行豁免「限聚令」，七一遊行是每年一個讓港人表達意願、實踐遊行集會權利的重要日子。

民陣今日見警方商討七一遊行安排。（楊凱力攝）

民陣今日就七一遊行安排與警方進行第一次會面。民陣召集人岑子杰於會後見傳媒，形容是過去十年來，警方態度最敷衍的一次會面，猶如走過場儀式；會上雖然提出多個建議，警方代表卻未有做任何筆記。岑子杰於會上問警方對於保障公眾安全的是否有量度準則，民陣願意配合所有合理建議，惟警方只表示於遊行集會中保障參與人士安全，是主辦單位的責任，警方沒有需要說明。

岑子杰斥責有關說法荒謬，警方完全遺忘了港人的遊行集會權利受《基本法》保障；而根據《公安條例》，警方的責任是協助市民履行有關權利。他批評，警方明顯是借疫情打壓市民權利，就如給予一個假密碼鎖讓人撞密碼，「一定唔會撞到」。岑子杰指，雖然警方未批出反對通知書，但相信遊行不獲批的機率是百分百，預料民陣會先向遊行上訴委員會提出上訴，上訴失敗會再公布其他安排。

岑子杰（左）批評警方態度敷衍。（楊凱力攝）