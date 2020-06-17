限聚令｜消息指兩專家反對延續　梁子超：無大爆發　限聚無意義

因新型冠狀病毒肺炎疫情而實施的限聚令需再延長，港府昨日（16日）宣布，本周五（19日）起限制聚集的人數上限由8人放寬至50人，戶外地方、商場活動等限50人聚集，室內食肆、婚宴等則不設限制。 據了解，政府曾就限聚令事宜與抗疫專家開會，會議上至少有兩名專家建議撤銷限聚令，惟建議最終未獲政府採納。食物及衞生局局長陳肇始今日（17日）解釋，因公眾地方難管理，無法為全部人探熱，故在人數上設限。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超直指，在公共衛生角度而言難理解政府的決定，因室內人多的傳播風險較空氣流通的室外高，他又認為限聚令在曾大規模爆疫的國家，需配合居家令推行，香港無大型爆發，與美國作比較屬不恰當，推行限聚令的作用不大。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

+ 12 + 11 + 10

陳肇始解畫：參考澳美限聚令

食衞局局長陳肇始今早於電台節目受訪時提到，限聚令放寬人數上限至50人，是參考澳洲的限聚20人及美國的限聚50人。由於公眾地方無人可為市民量體溫，故設50人的限聚，適用於商場及室外等地方，而限聚令放寬後，婚宴場所由於屬食肆，故人數不限，陳肇始指相信婚宴上不會有人走來走去，料風險可控。

政府公布限聚令決定前，曾與抗疫專家小組開會商討，據了解，會上有至少兩名專家建議政府可撤銷限聚令，惟建議最終未獲採納。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

梁子超：澳美配合居家令推行

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，由公共衛生角度而言，無法理解政府的決定，因室內空氣不流通，傳播風險比室外高；但婚宴場合難規管賓客行為，即使脫口罩拍照亦會增加風險。

他續指，新型冠狀病毒肺炎病人未必有發燒病徵，量體溫的作用是提醒市民若自己發燒便不應外出，實際的作用未必很大。

對於政府以澳洲、美國作參考，梁子超指美國等地錄得大規模爆發，故需利用限聚令配合居家令，以減少社區的人流，但本港一直無錄得本地的大型爆發，以海外情況比較屬不恰當，香港單單推行限聚令亦不會收效。