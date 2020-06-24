立法會選舉2020｜35+初選52張名單一覽　社福界李芝融參選新東

立法會選舉9月舉行，民主派於下月11至12日舉行初選。民主動力今(24日)公布「民主派35+公民投票」(初選) 計劃，共收到52張名單報名，角逐5區直選、超區及衞生服務界的出線權，包括九龍東 6 隊、九龍西 9 隊、新界東 12 隊、新界西 8 隊、香港島 8 隊、超區 5 隊，以及衞生服務界 4 隊，參選名單將於今日正式公布。 其中在新界東，「青年新政」召集人梁頌恆報名後退選，取而代之的是關注度不高、出身社福界的李芝融加入戰圈。李芝融本身為嚴重弱智人士家長協會主席，過去曾就殘疾、貧窮、長者問題提出政策倡議。 同為新界東候選人的阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，在提名期截止後20分鐘報名，經諮詢兩位協調人及獲得該區四份之三參選人同意下，獲酌情接納處理。

+ 4 + 3 + 2

港島區：

採取「初選加棄選」雙軌制，初選無約束力，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選，港島區選民可一人投四票。

共8隊出選，出線名額待定，名單包括民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻、香港眾志羅冠聰、中西區區議員梁晃維、南區區議員彭卓棋、東區區議員徐子見、南區區議員袁嘉蔚、灣仔區議會主席楊雪盈。

+ 3 + 2

九龍東:

採取「初選加棄選」雙軌制， 共6隊出選，5隊出線，以3席為目標，初選後將會推薦排名頭五的名單報名參選，支持度不足、在民調排名最後兩位的民主派名單參選人需棄選。

名單包括民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、民協施德來、人民力量譚得志、觀塘區議員李嘉達、香港眾志黃之鋒。有傳觀塘區議員梁凱晴會成為黃之鋒的「Plan B」，但黃之鋒對此沒有正面回應，只宣布自己以一人名單參選。六位候選人俱已簽署「九龍東共同綱領」。

+ 5 + 4 + 3

九龍西:

戰況最為複雜、坐擁至少四萬本土票源的九龍西，共派9隊出選，採取初選兼棄選雙軌制。名單包括民主黨黃碧雲、社民連岑子杰、民協何啟明、民間外交網絡發言人張崑陽、香港本土毛孟靜、深水埗區議員劉偉聰、網媒「加山傳播」的創辦人馮達浚和九龍城區議員李軒朗、聯抗爭者基金前主席劉澤鋒及註冊社工安德里(Jeffrey Andrews)，安德里曾入選「2019年十大傑出青年」，是名印裔港人。

+ 4 + 3 + 2

新界西:

近日因為街工風波鬧得沸沸揚揚的新界西，最後有8隊出選，所有候選人早前達成具約束力共識，並已簽署「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」，初選後派6隊最終出線。名單包括民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、新同盟譚凱邦、朱凱廸、工黨吳敏兒、元朗區議員伍健偉/林進、 前學民思潮前發言人黃子悅、屯門區議員張可森。

+ 8 + 7 + 6

新界東:

新界東成功協調達成共識，舉辦有約束力的初選。12張名單中選7隊出線代表泛民。參選人包括民主黨林卓廷、公民黨楊岳橋、社民連梁國雄、新同盟范國威、人民力量陳志全、前《立場新聞》記者何桂藍、區政聯盟柯耀林、民間集會團隊發言人劉頴匡、曾參選去年區議會選舉的鄒家成、社工呂智恆、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，及嚴重弱智人士家長協會主席李芝融。

超級區議會：

共有5隊出選，最終4隊出線。候選人包括民主黨鄺俊宇、民主黨涂謹申、公民黨李予信、荃灣區議員岑敖暉、元朗區議員王百羽。

衞生服務界：

衞生服務界是唯一一個舉辦初選的功能界別，吸引四人角逐出線權。包括現任衞生服務界李國麟、前線急症室註冊護士劉凱文、發起五天醫護罷工的「醫管局員工陣線」主席余慧明、仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑。

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