立法會選舉｜前線護士劉凱文戰衞生服務界初選　冀推動醫局民主化

立法會選舉9月舉行，民主派於下月11及12日舉行初選，衞生服務界是唯一一個舉行初選的功能組別，吸引四人角逐。其中一名參選人、前線護士劉凱文今日（24日）舉行造勢大會，他指自己在過去一年未有缺席集會，曾參與肺炎罷工，又在肺炎肆虐期間，自動請纓加入「Dirty team」 1個月。 劉凱文指，面對社會現況，無辦法不堅實地抗爭，認為議會內需要意志堅定的代議士，亦希望推動醫管局民主化。

K. Kwong撐場 讚敢於發聲

劉凱文是前線急症室註冊護士，他不諱言曾到示威現場，不可能為了擔心不斷遷移的「DQ紅線」而噤聲，強調立場必須堅定。對於「港版國安法」草案，劉凱文指特首林鄭月娥可指定法官，會摧毀香港司法獨立。

造勢大會上，化學博士鄺士山（Dr. K. Kwong）、新民主同盟區議員譚凱邦等人現身支持。鄺士山指，他作為唸科學的人，支持為所有人類謀求福祉的行為，認為見到有不好的事就要發聲，而劉凱文是少數敢於發聲的人，就算政治理念與他不相同，他亦支持。

譚凱邦稱，一向關注人口政策與醫療負荷，稱與劉剴文信念接近。黃大仙區議員、職業治療師張嘉宜，曾與劉一同參選選委會，知道他付出了很多，又指不少專職醫療同事都是該界別選民，認為初選得來不易，選民應積極參與。

民主派有4人參加衞生服務界初選，除劉凱文，還包括現任立法會議員李國麟、醫管局員工陣線主席余慧明，以及仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑。