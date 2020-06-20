立法會選舉｜岑敖暉朱凱迪參與民主派初選　籲支持「抗爭派」

立法會換屆選舉將於今年 9 月 6 日進行，民主派爭取「35+」，即議席過半，並擬定於 7 月 11 及 12 日舉行全港初選。立法會議員朱凱廸及荃灣區議員岑敖暉今日（20日）宣佈以參與民主派立法會初選，當中朱凱廸宣佈以4人名單參與新界西初選，岑敖暉則參與俗稱超級區議會的區議會（第二）界別的初選，兩人同於荃灣路德圍收集選民提名。 朱凱廸表示，下月的初選比9月的換屆選舉更為重要，認為過去23年，民主派被比例代表制分化，又以籃球明星賽作比喻，指民主派「個個都係明星，但好難打得好」，指民主派今次不是要當政治明星，而是要「打贏呢場仗」，呼籲市民參與初選「揀最好的球員」。朱凱廸又將自己比喻為進攻球員，呼籲選民全投「進攻型初選人」，讓民主派成為一個進攻型團隊。他強調，如果在專制面前沒人出聲反抗，國際社會或會認為港人未有對專制不滿，呼籲港人要反抗。

岑敖暉坦言「唔會話選贏香港就變好」，但認為可以利用選舉激起大規模取消資格及取締，故此選舉是爭取「破局」的戰線。（廖雁雄攝）

排在朱凱迪名單第二名的元朗區議員陳樹暉則表示，2016年時協助組成朱凱廸團隊參選，而未有加入其他既有民主派政黨參選，是為了衝擊及改變民主派的生態及立場，至今依然未有改變，而本次初選可以與其他民主派討論未來政治前路。他認為民主派不應販賣希望奪取不存在的權力，避免造成議員能夠為民請命的假象，坦言民主派作為制度少數未能改變本港政治及經濟狀況。他重申，民主派參選的目標是付出及犧牲所有，在每條戰線上貢獻所有，認為港人「不能夠再退」。

岑：已申請放棄美國護照

岑敖暉則表示，在中共鐵碗管治下，9月時會否依然有選舉進行是未知數，但他依然認為議會是重要戰線，國際社會將留意港人如何回應國安法及「一國一制」。岑坦言「唔會話選贏香港就變好」，但認為可以利用選舉激起大規模取消資格及取締，故此選舉是爭取「破局」的戰線。岑又認為，是次初選不是溫和或激進之別，而是每位候選人都要有頑強的意志及抗爭意識，呼籲市民選擇最「硬淨」的抗爭派參與選舉。岑又指，他現時持有美國護照，曾經掙扎應否放棄護照，但後來認為自己有能力做議會戰線中出力，現時已申請放棄護照，預計7月初完成程序，相信一旦勝出初選，將合資格參與立法會選舉。

另外，中西區區議員梁晃維、屯門區議員張可森，以及去年於區議會選舉參選沙田大圍選區落敗的鄒家成，亦分別宣布參與民主派初選。當中梁晃維參與港島區初選、張可森參與新界西初選，鄒家成則參加新界東初選。